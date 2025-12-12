НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 741мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 79,34
EUR 92,94
Экопроекты российских компаний
Отражена атака БПЛА
«Умные решения»
Что происходит в Ярославле - онлайн
Частично перекрыли М-8
Новое кладбище
Отменят троллейбусы
Нет интернета
Почему «Локомотив» проигрывает
Происшествия Утренний коллапс Онлайн-трансляция Отражена атака БПЛА, город сковали пробки, М-8 перекрыта: что происходит в Ярославле — онлайн

Отражена атака БПЛА, город сковали пробки, М-8 перекрыта: что происходит в Ярославле — онлайн

Публикуем оперативную информацию

3 814

Рано утром 12 декабря региональные власти объявили о беспилотной опасности в Ярославской области. Закрыли полеты в аэропорту Золотое кольцо в Туношне. Позже в Минобороны РФ сообщили о 8 сбитых БПЛА над территорией региона.

В этой онлайн-трансляции рассказываем, что происходит в Ярославле после ночной атаки беспилотников.

Кристина Геворкян

Пробки в Ярославле достигли 9 баллов.

Парализовано движение на Московском проспекте | Источник: «Яндекс Карты»Парализовано движение на Московском проспекте | Источник: «Яндекс Карты»

Парализовано движение на Московском проспекте

Источник:

«Яндекс Карты»

Обсудить
Кристина Геворкян

Как работают школы

В Министерстве образования Ярославской области сообщили, что учреждения области работают в штатном режиме.

«При объявлении беспилотной опасности родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию учебного заведения», — отметили в Министерстве.

Пропущенные уроки в таком случае не будут считаться пропусками по неуважительной причине.

Режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей.

Обсудить
Кристина Геворкян

Взлетели цены на такси

Обсудить
Кристина Геворкян

Изменили маршруты автобусов

Автобусы изменили маршруты из-за перекрытия Московского проспекта. Об этом сообщил Организатор перевозок Ярославской области.

В связи с временным перекрытием Московского проспекта автобусы, следующие по маршрутам ул. Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, ул. Пожарского, пр. Фрунзе, будут выполнять рейсы только до Богоявленской площади.

Автобусы, находящиеся в настоящий момент на Московском проспекте, будут разворачиваться через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, ул. Гоголя, ул. Гагарина и двигаться в обратном направлении.

Обсудить
Кристина Геворкян

Подписывайтесь на нас в соцсетях. У нас есть канал в MAX, Telegram и VK.

Обсудить
Кристина Геворкян

Пробки в Ярославле

Обсудить
Кристина Геворкян

Частично перекрыли М-8

В Ярославской области частично перекрыли трассу М-8 «Холмогоры». Об этом стало известно утром 12 декабря 2025 года.

«Перекрыто движение на участке км 234+000 — км 256+300. Объезд организован по региональным дорогам через село Курба и через Гаврилов Ям», — сообщили 76.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Холмогоры“».

Обсудить
Кристина Геворкян

Сбили 8 БПЛА

8 БПЛА сбили над Ярославской областью ночью 12 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: <…> 8 — над территорией Ярославской области», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, атака БПЛА была отражена в Брянской, Московской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря.

Обсудить
Кристина Геворкян

Закрыли аэропорт

Ярославский аэропорт в Туношне закрыли для полетов. Об этом в Росавиации сообщили в 04:05.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Обсудить
Кристина Геворкян

Беспилотная опасность

О беспилотной опасности в Ярославской области губернатор Михаил Евраев сообщил в 04:21 12 декабря у себя в телеграм-канале.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в посте главы региона.

Он также предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Министерство обороны и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — напомнил губернатор.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
БПЛА
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
29 минут
Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильнo — нам скучно, застой. Хочется движухи (С)
Гость
28 минут
Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас надо ещё потерпеть (С)
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление