Отражена атака БПЛА, город сковали пробки, М-8 перекрыта: что происходит в Ярославле — онлайн

Рано утром 12 декабря региональные власти объявили о беспилотной опасности в Ярославской области. Закрыли полеты в аэропорту Золотое кольцо в Туношне. Позже в Минобороны РФ сообщили о 8 сбитых БПЛА над территорией региона.
В этой онлайн-трансляции рассказываем, что происходит в Ярославле после ночной атаки беспилотников.
Пробки в Ярославле достигли 9 баллов.
Как работают школы
В Министерстве образования Ярославской области сообщили, что учреждения области работают в штатном режиме.
«При объявлении беспилотной опасности родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию учебного заведения», — отметили в Министерстве.
Пропущенные уроки в таком случае не будут считаться пропусками по неуважительной причине.
Режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей.
Взлетели цены на такси
Изменили маршруты автобусов
Автобусы изменили маршруты из-за перекрытия Московского проспекта. Об этом сообщил Организатор перевозок Ярославской области.
В связи с временным перекрытием Московского проспекта автобусы, следующие по маршрутам ул. Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, ул. Пожарского, пр. Фрунзе, будут выполнять рейсы только до Богоявленской площади.
Автобусы, находящиеся в настоящий момент на Московском проспекте, будут разворачиваться через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, ул. Гоголя, ул. Гагарина и двигаться в обратном направлении.
Пробки в Ярославле
Частично перекрыли М-8
В Ярославской области частично перекрыли трассу М-8 «Холмогоры». Об этом стало известно утром 12 декабря 2025 года.
«Перекрыто движение на участке км 234+000 — км 256+300. Объезд организован по региональным дорогам через село Курба и через Гаврилов Ям», — сообщили 76.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Холмогоры“».
Сбили 8 БПЛА
8 БПЛА сбили над Ярославской областью ночью 12 декабря, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: <…> 8 — над территорией Ярославской области», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, атака БПЛА была отражена в Брянской, Московской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря.
Закрыли аэропорт
Ярославский аэропорт в Туношне закрыли для полетов. Об этом в Росавиации сообщили в 04:05.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Беспилотная опасность
О беспилотной опасности в Ярославской области губернатор Михаил Евраев сообщил в 04:21 12 декабря у себя в телеграм-канале.
«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в посте главы региона.
Он также предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.
«При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Министерство обороны и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — напомнил губернатор.