«Работают по выходному дню»: ярославцы не смогли расплатиться проездными в общественном транспорте

В Ярославле пассажиры общественного транспорта пожаловались, что не смогли расплатиться проездными билетами рабочего дня. По их словам, валидаторы в автобусе выдавали ошибочную информацию, когда люди прикладывали свои пластиковые билеты.

«В очередной раз в понедельник терминалы в автобусах работают по выходному дню и не принимают проездной рабочего дня, при оплате картой в чеке стоит вчерашняя дата и вечернее время, на просьбу обновить работу терминала водитель отвечает отказом. Что происходит?», — написала жительница Ярославля 8 декабря в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Ответ дали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«В настоящее время из-за перебоев сотовой связи на некоторых автобусах фиксируются сбои в работе валидаторов, связанные с синхронизацией даты и времени. Это приводит к ситуациям, когда оплата проездными билетами рабочего дня оказывается невозможной. Для решения данной проблемы вся информация была направлена разработчикам для устранения неполадок», — уточнили власти.

