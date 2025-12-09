НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт «Работают по выходному дню»: ярославцы не смогли расплатиться проездными в общественном транспорте

«Работают по выходному дню»: ярославцы не смогли расплатиться проездными в общественном транспорте

Почему это произошло

581
В Ярославле жители пожаловались на проблемы с проездными билетами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле жители пожаловались на проблемы с проездными билетами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле жители пожаловались на проблемы с проездными билетами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пассажиры общественного транспорта пожаловались, что не смогли расплатиться проездными билетами рабочего дня. По их словам, валидаторы в автобусе выдавали ошибочную информацию, когда люди прикладывали свои пластиковые билеты.

«В очередной раз в понедельник терминалы в автобусах работают по выходному дню и не принимают проездной рабочего дня, при оплате картой в чеке стоит вчерашняя дата и вечернее время, на просьбу обновить работу терминала водитель отвечает отказом. Что происходит?», — написала жительница Ярославля 8 декабря в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Жительница города попыталась оплатить проезд, но у нее не вышло

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ответ дали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«В настоящее время из-за перебоев сотовой связи на некоторых автобусах фиксируются сбои в работе валидаторов, связанные с синхронизацией даты и времени. Это приводит к ситуациям, когда оплата проездными билетами рабочего дня оказывается невозможной. Для решения данной проблемы вся информация была направлена разработчикам для устранения неполадок», — уточнили власти.

Ранее мы публиковали большой текст о том, какие виды проездных есть в Ярославле, и по какой стоимости их можно приобрести.

В ноябре 2025 года стало известно, что власти решили поднять тарифы на проезд в общественном транспорте. То есть установили значения, до которых перевозчики теоретически смогут повышать цены на проезд. Решения непосредственно о повышении стоимости билетов для пассажиров пока принято не было.

Мы показывали, как менялась стоимость проезда в общественном транспорте Ярославля за последние 10 лет.

А у вас возникали проблемы с оплатой проездным?

Да, регулярно такое происходит
Было пару раз
Нет, все работает нормально
У меня нет проездного
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Проездной билет Автобус Оплата Интернет
Гость
36 минут
Не работают…. Да и Слава богу!!
Гость
28 минут
И МАХ не помогает?
