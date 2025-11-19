Как менялась стоимость проезда в Ярославле за десятилетие? Показываем в инфографике

Ждать ли нового повышения цен на проезд в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В городах и округах Ярославской области в 2026 году поднимут тарифы на пассажирские перевозки в общественном транспорте до 42 рублей. Речь в данном случае идет о повышении предельных тарифов на пассажирские перевозки (их еще можно назвать экономически обоснованными). То есть тех, до которых перевозчики теоретически смогут повышать цены на проезд. Решения непосредственно о повышении стоимости билетов для пассажиров пока не принято. Такой информацией поделились в правительстве.

Последний раз стоимость проезда изменялась 1 января 2025 года. Тогда билет подорожал на 4 рубля — с 34 до 38 рублей за поездку.

Мы решили проследить, как менялась стоимость проезда в общественном транспорте Ярославля за последние 10 лет.

Вспомним 2014 год. Тогда билет везде стоил 18 рублей. «Счастливые» билеты с тех времен до сих пор хранятся у жителей.

В 2016 году проезд подорожал до 20 рублей. Поездка в маршрутке тогда обходилась в 23 рубля.

1 января 2017 года цены вновь поднялись. Билет на автобус стал стоить 23 рубля. Не прошло и года, как цена изменилась для маршрутных такси — выросла до 26 рублей.

1 октября 2019 года проезд в автобусе подорожал до 28 рублей. Такая стоимость поездки зафиксировалась на три года. Но 1 января 2023 цены на транспорт выросли на 14%. Вместо 28 рублей, так долго державшихся на рынке транспортных услуг, проезд стал стоить 32 рубля. Власти объяснили это повышением цен на топливо и запчасти.

Стоимость проезда на маршрутном такси также поднялась. Так, в марте 2021-го с 28 до 30 рублей подорожал проезд в маршрутках № 36, 45, 84, 90, 93, 94 и 99.

В мае 2024 года произошло разделение цен на наличный и безналичный расчет. Тогда же повысилась и сама стоимость проезда: за наличку билет стал стоить 38 рублей. Оплата по карте обходилась дешевле, но тоже подорожала — до 34 рублей.

С 1 января 2025 года перестала приниматься наличная оплата в транспорте. Проезд подорожал до 38 рублей и стал возможным только по карте.