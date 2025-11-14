В Ярославской области поднимут тарифы на проезд в общественном транспорте

В Ярославле и Рыбинске повысится плата за проезд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В городах и округах Ярославской области в 2026 году поднимут тарифы на пассажирские перевозки в общественном транспорте. Об этом 14 ноября на заседании комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

По его словам, в Ярославле тариф на пассажирские перевозки составит 42 рубля, в Рыбинске — 40 рублей. Другие города и округа также ждет повышение.

«По всем остальным муниципальным округам порядка 36-38 рублей будет тариф, за исключением Тутаевского округа. Потому что там тариф был 21 рубль, он не повышался долгие годы. Там будет повышение порядка 20%. У остальных округов повышение составляет от 9 до 15%. То есть в районе 10% в среднем по региону», — пояснил Роман Душко.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области порталу 76.RU прокомментировали, что речь в данном случае идет о повышении предельных тарифов на пассажирские перевозки (их еще можно назвать экономически обоснованными). То есть тех, до которых перевозчики теоретически смогут повышать цены на проезд. Решения непосредственно о повышении стоимости билетов для пассажиров пока не принято.

«В данный момент повышение стоимости проезда в общественном транспорте не рассматривается», — подтвердили в Минтрансе ту информацию, которую накануне предоставили порталу 76.RU.

Напомним, в последний раз предельные тарифы на пассажирские перевозки в Ярославле пересматривались в 2022 году. Сейчас в автобусах они составляют 39,73 рубля, в электротранспорте (трамваях и троллейбусах) — 43,08 рубля за разовую поездку.

Непосредственно цены на проезд для пассажиров в общественном транспорте повышали с 1 января 2025 года — с 34 до 38 рублей. При этом в Ярославле отменили оплату наличными . Тогда же увеличились цены на проездные для граждан. Цены на школьные и студенческие проездные были повышены с 1 ноября 2025 года.