Сколько стоят проездные в Ярославле: где и как их купить

Сколько стоят проездные в Ярославле: где и как их купить

Публикуем памятку для пассажиров

159
Рассказываем, где можно купить проездные для общественного транспорта в Ярославле

Рассказываем, где можно купить проездные для общественного транспорта в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для жителей Ярославля, пользующихся общественным транспортом, предусмотрены различные виды проездных билетов. В городе действуют проездные для учащихся, пенсионеров и работающих пассажиров.

В этом материале публикуем актуальные цены и информацию, где и как можно приобрести проездной билет.

  1. Проездной для школьников
  2. Проездной для студентов
  3. Проездной рабочего дня
  4. Проездной билет на месяц
  5. Транспортная «Якарта»
  6. Льготные транспортные карты
  7. Электронный проездной для многодетных семей
1

Проездной для школьников

Сколько стоит школьный проездной

Сколько стоит школьный проездной

Источник:
сайт «Общественный транспорт Ярославля»

С 1 ноября стоимость школьных проездных изменилась. Теперь проездной на один вид транспорта стоит 960 рублей в месяц (ранее — 650 рублей), а на два вида транспорта — 1175 рублей (ранее — 800 рублей).

Чтобы оформить школьный проездной, понадобятся:

  • свидетельство о рождении или паспорт школьника;

  • паспортные данные одного из родителей;

  • справка из школы;

  • ранее оформленный проездной билет (если есть);

  • заявление на обработку персональных данных (заполняется родителем).

Оформить школьный проездной можно на автовокзале по адресу: Московский проспект, 80а.

2

Проездной для студентов

Сколько стоит студенческий проездной

Сколько стоит студенческий проездной

Источник:
сайт «Общественный транспорт Ярославля»

С 1 ноября подорожали и студенческие проездные билеты. Теперь проездной на один вид транспорта стоит 950 рублей в месяц (ранее — 650 рублей), а на два вида транспорта — 1175 рублей (ранее — 800 рублей).

Чтобы оформить студенческий проездной, понадобятся:

  • паспорт;

  • справка из учебного заведения;

  • заявление на обработку персональных данных;

  • ранее оформленный проездной билет (если есть).

Оформить студенческий проездной можно на автовокзале по адресу: Московский проспект, 80а.

3

Проездной рабочего дня

Сколько стоит проездной рабочего дня

Сколько стоит проездной рабочего дня

Источник:

сайт «Общественный транспорт Ярославля»

Проездные билеты «рабочего дня» действуют только по будням: с понедельника по пятницу.

Купить пластиковую карту можно на автовокзале (Московский проспект, 80а). Для дальнейшего пополнения приходить к кассиру необязательно — сделать это можно онлайн.

Стоимость проездных билетов:

  • на один вид транспорта — 1350 рублей;

  • на два вида транспорта — 1650 рублей;

  • на три вида транспорта — 1800 рублей.

Как пополнить:

  • в кассе автовокзала (Московский проспект, 80а);

  • через сеть терминалов «Универсальная касса»;

  • с помощью онлайн-сервиса Сбербанка в разделе «Платежи» → «Транспорт» → «Транспортные карты» → «Транспорт Ярославль».

4

Проездной билет на месяц

Сколько стоит проездной на месяц

Сколько стоит проездной на месяц

Источник:
сайт «Общественный транспорт Ярославля»

Этот вид проездного действует все дни недели. Оплата ее на месяц стоит дороже проездного рабочего дня.

Сколько стоит проездной:

  • на один вид транспорта — 1900 рублей;

  • на два вида транспорта — 2350 рублей;

  • на три вида транспорта — 2550 рублей.

Как пополнить:

  • в кассе автовокзала (Московский проспект, 80а);

  • через сеть терминалов «Универсальная касса»;

  • с помощью онлайн-сервиса Сбербанка в разделе «Платежи» → «Транспорт» → «Транспортные карты» → «Транспорт Ярославль».

5

Транспортная «Якарта»

Как и где купить транспортную «Якарту»

Как и где купить транспортную «Якарту»

Источник:

сайт «Общественный транспорт Ярославля»

«Якарта» — это пластиковая карта для оплаты проезда в разных видах городского транспорта, в том числе на автобусах, троллейбусах, трамваях и теплоходах.

Карта стала единственным вариантом оплаты проезда за наличный расчет. То есть она подходит людям, которые не пользуются банковскими картами. После покупки «Якарту» можно пополнять и использовать многократно. По сути, это аналог московской «Тройки» или петербургского «Подорожника».

С 1 января 2025 года в общественном транспорте Ярославля убрали возможность оплаты за наличный расчет.

Стоимость «Якарты» — 90 рублей. Она продаётся с нулевым балансом, поэтому после покупки нужно пополнить её для поездок в транспорте. Проезд по «Якартe» стоит так же, как при оплате банковской картой.

Также «Якарту» можно купить в других форматах:

  • в виде брелока — за 150 рублей;

  • в виде наклейки — за 200 рублей.

«Якарта» продается на автовокзале (Московский проспект, 80а), на железнодорожном вокзале «Ярославль-Главный» и в сети «Универсальных касс».

6

Льготные транспортные карты

Как оформить льготный проездной

Как оформить льготный проездной

Источник:

сайт «Общественный транспорт Ярославля»

Еще один способ оплаты — именная транспортная карта. Это пластиковая карта для льготников, позволяющая оплачивать проезд в городском транспорте по всей Ярославской области согласно «Социальному кодексу Ярославской области».

Какие документы нужны для получения транспортной карты

  1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ или документ, его заменяющий)

  2. Подтверждение проживания в Ярославской области (если в паспорте нет отметки), то свидетельство или справка о регистрации; выписка из домовой книги; решение суда о подтверждении проживания.

Если карта оформляется по месту пребывания, нужна справка о регистрации по месту пребывания.

  1. Дополнительно для некоторых категорий:

  • удостоверение многодетной семьи — для школьников из многодетных семей;

  • страховое свидетельство пенсионного страхования;

  • документы о праве на социальную поддержку (по Закону ЯО № 65‑з);

  • документы, подтверждающие полномочия законного представителя или доверенного лица, если карта оформляется через них.

Как пополнить проездной:

  • в кассе автовокзала (Московский проспект, 80а);

  • через сеть терминалов «Универсальная касса»;

  • с помощью онлайн-сервиса Сбербанка в разделе «Платежи» → «Транспорт» → «Транспортные карты» → «Транспорт Ярославль»

7

Электронный проездной для многодетных семей

Как оформить карты для многодетных семей

Как оформить карты для многодетных семей

Источник:

сайт «Общественный транспорт Ярославля»

С 2016 года многодетные семьи Ярославля имеют льготный проезд на три вида транспорта, для них проездные выдаются бесплатно. Однако льготу могут получить только малоимущие семьи.

Необходимые документы для оформления:

  • удостоверение многодетной семьи;

  • паспорта обоих родителей;

  • заявление на обработку персональных данных;

  • справка, подтверждающая статус малоимущей семьи (согласно Решению Муниципалитета г. Ярославля от 24.12.2018 № 211).

Малоимущими считаются те семьи, в которых средний доход на одного члена меньше прожиточного минимума в регионе за последние три месяца. По данным на 2025 год, прожиточный минимум в Ярославской области составляет 17 733 рублей на человека.

ПО ТЕМЕ
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Проездной билет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Купите мерсы и ездите как все братья
Читать все комментарии
