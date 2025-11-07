Сколько стоят проездные в Ярославле: где и как их купить

Для жителей Ярославля, пользующихся общественным транспортом, предусмотрены различные виды проездных билетов. В городе действуют проездные для учащихся, пенсионеров и работающих пассажиров.
В этом материале публикуем актуальные цены и информацию, где и как можно приобрести проездной билет.
- Проездной для школьников
- Проездной для студентов
- Проездной рабочего дня
- Проездной билет на месяц
- Транспортная «Якарта»
- Льготные транспортные карты
- Электронный проездной для многодетных семей
Проездной для школьников
С 1 ноября стоимость школьных проездных изменилась. Теперь проездной на один вид транспорта стоит 960 рублей в месяц (ранее — 650 рублей), а на два вида транспорта — 1175 рублей (ранее — 800 рублей).
Чтобы оформить школьный проездной, понадобятся:
свидетельство о рождении или паспорт школьника;
паспортные данные одного из родителей;
справка из школы;
ранее оформленный проездной билет (если есть);
заявление на обработку персональных данных (заполняется родителем).
Оформить школьный проездной можно на автовокзале по адресу: Московский проспект, 80а.
Проездной для студентов
С 1 ноября подорожали и студенческие проездные билеты. Теперь проездной на один вид транспорта стоит 950 рублей в месяц (ранее — 650 рублей), а на два вида транспорта — 1175 рублей (ранее — 800 рублей).
Чтобы оформить студенческий проездной, понадобятся:
паспорт;
справка из учебного заведения;
заявление на обработку персональных данных;
ранее оформленный проездной билет (если есть).
Оформить студенческий проездной можно на автовокзале по адресу: Московский проспект, 80а.
Проездной рабочего дня
Проездные билеты «рабочего дня» действуют только по будням: с понедельника по пятницу.
Купить пластиковую карту можно на автовокзале (Московский проспект, 80а). Для дальнейшего пополнения приходить к кассиру необязательно — сделать это можно онлайн.
Стоимость проездных билетов:
на один вид транспорта — 1350 рублей;
на два вида транспорта — 1650 рублей;
на три вида транспорта — 1800 рублей.
Как пополнить:
в кассе автовокзала (Московский проспект, 80а);
через сеть терминалов «Универсальная касса»;
с помощью онлайн-сервиса Сбербанка в разделе «Платежи» → «Транспорт» → «Транспортные карты» → «Транспорт Ярославль».
Проездной билет на месяц
Этот вид проездного действует все дни недели. Оплата ее на месяц стоит дороже проездного рабочего дня.
Сколько стоит проездной:
на один вид транспорта — 1900 рублей;
на два вида транспорта — 2350 рублей;
на три вида транспорта — 2550 рублей.
Как пополнить:
в кассе автовокзала (Московский проспект, 80а);
через сеть терминалов «Универсальная касса»;
с помощью онлайн-сервиса Сбербанка в разделе «Платежи» → «Транспорт» → «Транспортные карты» → «Транспорт Ярославль».
Транспортная «Якарта»
«Якарта» — это пластиковая карта для оплаты проезда в разных видах городского транспорта, в том числе на автобусах, троллейбусах, трамваях и теплоходах.
Карта стала единственным вариантом оплаты проезда за наличный расчет. То есть она подходит людям, которые не пользуются банковскими картами. После покупки «Якарту» можно пополнять и использовать многократно. По сути, это аналог московской «Тройки» или петербургского «Подорожника».
С 1 января 2025 года в общественном транспорте Ярославля убрали возможность оплаты за наличный расчет.
Стоимость «Якарты» — 90 рублей. Она продаётся с нулевым балансом, поэтому после покупки нужно пополнить её для поездок в транспорте. Проезд по «Якартe» стоит так же, как при оплате банковской картой.
Также «Якарту» можно купить в других форматах:
в виде брелока — за 150 рублей;
в виде наклейки — за 200 рублей.
«Якарта» продается на автовокзале (Московский проспект, 80а), на железнодорожном вокзале «Ярославль-Главный» и в сети «Универсальных касс».
Льготные транспортные карты
Еще один способ оплаты — именная транспортная карта. Это пластиковая карта для льготников, позволяющая оплачивать проезд в городском транспорте по всей Ярославской области согласно «Социальному кодексу Ярославской области».
Какие документы нужны для получения транспортной карты
Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ или документ, его заменяющий)
Подтверждение проживания в Ярославской области (если в паспорте нет отметки), то свидетельство или справка о регистрации; выписка из домовой книги; решение суда о подтверждении проживания.
Если карта оформляется по месту пребывания, нужна справка о регистрации по месту пребывания.
Дополнительно для некоторых категорий:
удостоверение многодетной семьи — для школьников из многодетных семей;
страховое свидетельство пенсионного страхования;
документы о праве на социальную поддержку (по Закону ЯО № 65‑з);
документы, подтверждающие полномочия законного представителя или доверенного лица, если карта оформляется через них.
Как пополнить проездной:
в кассе автовокзала (Московский проспект, 80а);
через сеть терминалов «Универсальная касса»;
с помощью онлайн-сервиса Сбербанка в разделе «Платежи» → «Транспорт» → «Транспортные карты» → «Транспорт Ярославль»
Электронный проездной для многодетных семей
С 2016 года многодетные семьи Ярославля имеют льготный проезд на три вида транспорта, для них проездные выдаются бесплатно. Однако льготу могут получить только малоимущие семьи.
Необходимые документы для оформления:
удостоверение многодетной семьи;
паспорта обоих родителей;
заявление на обработку персональных данных;
справка, подтверждающая статус малоимущей семьи (согласно Решению Муниципалитета г. Ярославля от 24.12.2018 № 211).
Малоимущими считаются те семьи, в которых средний доход на одного члена меньше прожиточного минимума в регионе за последние три месяца. По данным на 2025 год, прожиточный минимум в Ярославской области составляет 17 733 рублей на человека.