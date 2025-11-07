Сколько стоят проездные в Ярославле: где и как их купить

Как и где купить транспортную «Якарту»

«Якарта» — это пластиковая карта для оплаты проезда в разных видах городского транспорта, в том числе на автобусах, троллейбусах, трамваях и теплоходах.

Карта стала единственным вариантом оплаты проезда за наличный расчет. То есть она подходит людям, которые не пользуются банковскими картами. После покупки «Якарту» можно пополнять и использовать многократно. По сути, это аналог московской «Тройки» или петербургского «Подорожника».