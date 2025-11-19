Скидка для ярославцев будет действовать 4 часа: власти назвали стоимость платных парковок

Власти раскрыли все нюансы платы за парковки в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подписан приказ министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области о создании и использовании платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения. Об этом сообщили в правительстве региона 19 ноября. Документ распространяется на пять городов — Ярославль, Рыбинск, Углич, Ростов Великий и Переславль-Залесский. В нем устанавливается перечень зон парковочного пространства, их классификация, режим работы и использования, размер платы за пользование, стоимость абонементов. «Организация единого парковочного пространства положительно скажется на дорожном движении в этих городах, так как позволит значительно сократить число мелких ДТП, возникающих, когда автомобили выезжают с парковок и задевают другие транспортные средства. Это также снизит риск дорожно-транспортных происшествий с наездами на пешеходов в зонах пешеходных переходов благодаря улучшению видимости в этих зонах», — пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко. Сейчас разрабатываются портал и мобильное приложение «Япарковка». Через них можно будет узнать всю информацию о парковочном пространстве и внести плату. Также оплатить парковку можно будет через банкоматы и с помощью СМС. Сделать это нужно в течение 15 минут.

Сколько придется платить в час Автомобиль может бесплатно занимать парковочное место в течение 15 минут. У государственных медучреждений разрешено припарковать автомобиль бесплатно в одной парковочной зоне продолжительностью не более двух часов в течение одних суток. Возможность оплатить парковку будет сохранена до 23 часов 59 минут текущих суток без применения штрафных санкций. Размер платы за час: в Ярославле в административных и социальных зонах: для транспорта категорий «А» и «М» — 80 рублей, категории «В» — 150 рублей, иных категорий — 300 рублей. В специальных зонах: для категорий «А» и «М» — 50 рублей, категории «В» — 90 рублей, иных категорий — 180 рублей. В социальных: для категорий «А» и «М» — 80 рублей и категории «В» — 150 рублей. В жилых зонах: 40 рублей для категорий «А» и «М», для категории «В» — 80 рублей и 150 рублей — для иных категорий.

в Рыбинске в административных зонах: для транспорта категорий «А» и «М» — 60 рублей, категории «В» — 120 рублей, иных категорий — 240 рублей. В специальных зонах: для категорий «А» и «М» — 40 рублей, категории «В» — 80 рублей, иных категорий — 150 рублей. В социальных зонах: для категорий «А» и «М» — 60 рублей и категории «В» — 120 рублей. В жилых зонах: 30 рублей для категорий «А» и «М», для категории «В» — 60 рублей и 120 рублей — для иных категорий.

в Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском в административных зонах: 50 рублей для категорий «А» и «М», 90 рублей — для категории «В» и 180 рублей — для иных категорий. В специальных зонах: 30 рублей для категорий «А» и «М», 60 рублей — для категории «В» и 110 рублей — для иных категорий. В социальных зонах: для категорий «А» и «М» — 50 рублей и для категории «В» — 90 рублей. В жилых зонах: 30 рублей для категорий «А» и «М», для категории «В» — 50 рублей и 90 рублей — для иных категорий.

К категориям «А» и «М» относятся мопеды, мотоциклы, легкие квадроциклы. К категории «В» легковые машины и грузовые автомобили с разрешенной массой не больше 3,5 тонны.

Важно, что 50-процентная скидка на почасовую плату за парковку для всех жителей региона будет действовать ограниченное количество времени. — Данная льгота будет действовать не более 4 часов в одной зоне. После этого тариф будет начисляться по полной стоимости. Однако пользователи могут либо переместиться в другую зону и снова воспользоваться льготой, либо покинуть зону и вернуться через 15 минут, чтобы вновь получить 50-процентную скидку, — рассказал директор ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков. Для определенных категорий граждан предусмотрена скидка в размере 60%. В список попали многодетные семьи, участники специальной военной операции и ветераны боевых действий. Для инвалидов парковка останется бесплатной на специально отведенных местах. Ранее власти указывали, что тариф на платные парковки изначально будет средним. Методика расчетов подразумевает дальнейшее его повышение или понижение. Если заполняемость парковки будет превышать 85% в той или иной зоне, тариф в ней поднимут если заполняемость окажется менее 50% — понизят. Стоимость абонементов в Ярославле: для транспорта категорий «А» и «М» на 24 часа — 400 рублей, на 30 дней — 3500 рублей, на 365 дней — 30 тысяч рублей. Для автомобилей категории «В» на 24 часа — 700 рублей, на 30 дней — 7 тысяч рублей, на 365 дней — 60 тысяч рублей. Для автотранспорта иных категорий: 24 часа — 1300 рублей, 30 дней — 13900 рублей, 365 дней — 120 тысяч рублей.

в Рыбинске: для транспорта категорий «А» и «М»: 24 часа — 300 рублей, 30 дней — 2800 рублей, 365 дней — 24 тысячи рублей. Для автомобилей категории «В»: 24 часа — 600 рублей, 30 дней — 5600 рублей, 365 дней — 48 тысяч рублей. Для иных категорий: 24 часа — 1100 рублей, 30 дней — 11100 рублей, 365 дней — 96 тысяч рублей.

в остальных городах региона: для транспорта категорий «А» и «М» на 24 часа составит 200 рублей, на 30 дней — 2100 рублей, на 365 дней — 18 тысяч рублей. Для автомобилей категории «В»: 24 часа — 400 рублей, 30 дней — 4200 рублей, 365 дней — 36 тысяч рублей. Для автотранспорта иных категорий: 24 часа — 800 рублей, 30 дней — 8300 рублей, 365 дней — 72 тысячи рублей. Стоимость для резидентов Для жителей, проживающих в пределах резидентных парковочных зон, предусмотрены резидентные разрешения. Они позволят бесплатно оставлять автомобиль с домом с 19.00 до 8.00. Также будет возможность круглосуточной парковки по фиксированной стоимости. Абонементы для резидентов будут стоить: для транспорта категорий «А» и «М» на 30 дней — 200 рублей, на 365 дней — 1500 рублей в Ярославле, 1200 рублей — в Рыбинске и 900 рублей — в остальных городах.

для автомобилей категории «В»: на 30 дней — 400 рублей в Ярославле и по 300 рублей в остальных городах, на 365 дней — 3 тысячи рублей в Ярославле, 2400 рублей — в Рыбинске и 1800 рублей — в остальных городах. Как будут следить за порядком на парковках В Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском зоны парковок будут полностью оборудованы стационарными камерами. Они будут не только контролировать процесс платы за парковку, но и обеспечивать безопасность граждан. В Ярославле стационарные камеры установят только в труднодоступных местах, остальная часть города будет под контролем автомобильных комплексов Центра организации дорожного движения, работающих в круглосуточном режиме. По специально установленным маршрутам пустят шесть машин — они будут производить фотовидеофиксацию ситуации в парковочных зонах. Размер штрафов За нарушения правил оплаты парковок в Ярославской области планируется установить штраф в размере 2500 рублей для физических лиц, 5 тысяч рублей для должностных лиц и 10 тысяч рублей для юридических лиц. За повторные нарушения сумма увеличиваться не будет. Что с альтернативными парковками Власти подчеркнули, что особое внимание уделяется альтернативным парковкам. В центральных районах пяти городов области сохранено и организовано более 5 тысяч мест для стоянки транспорта на безвозмездной основе с учетом правил дорожного движения, расположенных в шаговой доступности от платных зон. Напомним, платные парковки на центральных улицах Ярославля заработают 20 декабря. Также платное парковочное пространство появится в центральных частях Углича, Рыбинска, Ростова Великого и Переславля-Залесского. Все о платных парковках читайте в нашем специальном сюжете.