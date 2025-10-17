Из-за введения платных парковок: на десятках улиц в центре Ярославля запретят стоянку машин

С 6 ноября на нескольких десятках улиц в центре Ярославля будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Как пояснили в городской администрации, это связано с обеспечением безопасности дорожного движения и организацией платных парковок.
«Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — уточнили в мэрии Ярославля.
Где будет запрещено парковать автомобили в Ярославле
Которосльная набережная/верхний ярус (от Волжской набережной до д. 58);
Которосльная набережная /нижний ярус (в районе ул. Подзеленье);
ул. Подзеленье;
Богоявленская площадь (в районе д. 25 корп. 8);
Мукомольный переулок;
ул. Б. Октябрьская (в районе д. 43/2 и д. 50);
Октябрьский переулок;
Южный переулок;
проезд от Которосльной набережной до ул. Большая Октябрьская;
ул. Собинова (от Октябрьского переулка до ул. Некрасова в районе д. 48, 46, 24, 6, 1);
ул. Почтовая;
Волжский спуск;
ул. Революционная;
ул. Площадь Челюскинцев;
Советский переулок;
Народный переулок;
ул. Кедрова;
ул. Волкова (от ул. Кедрова до переулка Критского);
ул. Нахимсона (от Советской площади до ул. Андропова);
Революционный проезд;
ул. Андропова (в районе пересечения с ул. Трефолева, а также на участке от ул. Нахимсона до ул. Революционной);
ул. Максимова (от д. 3 до ул. Андропова);
ул. Первомайская (от Волжской до Которосльной набережной);
ул. Комсомольская (от Торгового переулка до площади Богоявления);
пересечение ул. Ушинского и ул. Свободы;
ул. Пушкина (от ул. Ушинского до ул. Собинова);
ул. Ушинского (от Красной площади до ул. Пушкина);
ул. Свердлова (от ул. Ушинского до ул. Республиканской);
ул. Некрасова (от ул. Ушинского до ул. Республиканской);
проспект Октября (от Красной площади до ул. Республиканской);
проезд между проспектом Октября и ул. Советской (в районе Красной площади);
ул. Суркова (от проспекта Октября до ул. Терешковой);
ул. Советская (от Красной площади до ул. Республиканской, а также в районе д. 15);
Флотский спуск;
ул. Флотская;
ул. Красный съезд;
ул. Терешковой (от Красной площади до ул. Суркова, а также от д. 29 до ул. Победы);
ул. Кооперативная (от ул. Флотская до д. 12Б);
Волжская набережная / верхний ярус (от ул. Победы до Волжского спуска);
Волжская набережная / нижний ярус (от Красного съезда до Волжского спуска, а также в районе д. 4).
Ранее власти сообщали, что платные парковки в Ярославле должны заработать в декабре. Час пользования стоянкой в центре города для легковушек весом до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остального транспорта — в 450 рублей.
Для всех жителей региона будет действовать скидка 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы будут положены инвалидам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий. Машину рядом с медучреждениями можно будет оставлять бесплатно на два часа в сутки.
Платить за парковку не нужно и пользователям каршеринга — деньги за услуги будет отдавать сервис.
Те, кто живет в домах рядом с платными парковками, смогут оставлять машину бесплатно на ночь — с 20:00 до 8:00. Либо платить 300 рублей в месяц или 1700 рублей в год.
Власти уже озвучили предварительный размер штрафов за неоплату парковки. Планируется, что для физических лиц наказание будет составлять от трех до пяти тысяч рублей.
Ранее мы рассказывали, где в Ярославле оборудуют платные парковки. В городе уже начали наносить специальные разметки.
Обо всем, что известно про платные парковки в регионе, мы рассказываем в отдельном сюжете.