Из-за введения платных парковок: на десятках улиц в центре Ярославля запретят стоянку машин

В мэрии города озвучили данные об ограничениях

206
В центре Ярославля запретят парковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля запретят парковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля запретят парковку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 6 ноября на нескольких десятках улиц в центре Ярославля будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Как пояснили в городской администрации, это связано с обеспечением безопасности дорожного движения и организацией платных парковок.

«Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — уточнили в мэрии Ярославля.

Где будет запрещено парковать автомобили в Ярославле

  • Которосльная набережная/верхний ярус (от Волжской набережной до д. 58);

  • Которосльная набережная /нижний ярус (в районе ул. Подзеленье);

  • ул. Подзеленье;

  • Богоявленская площадь (в районе д. 25 корп. 8);

  • Мукомольный переулок;

  • ул. Б. Октябрьская (в районе д. 43/2 и д. 50);

  • Октябрьский переулок;

  • Южный переулок;

  • проезд от Которосльной набережной до ул. Большая Октябрьская;

  • ул. Собинова (от Октябрьского переулка до ул. Некрасова в районе д. 48, 46, 24, 6, 1);

  • ул. Почтовая;

  • Волжский спуск;

  • ул. Революционная;

  • ул. Площадь Челюскинцев;

  • Советский переулок;

  • Народный переулок;

  • ул. Кедрова;

  • ул. Волкова (от ул. Кедрова до переулка Критского);

  • ул. Нахимсона (от Советской площади до ул. Андропова);

  • Революционный проезд;

  • ул. Андропова (в районе пересечения с ул. Трефолева, а также на участке от ул. Нахимсона до ул. Революционной);

  • ул. Максимова (от д. 3 до ул. Андропова);

  • ул. Первомайская (от Волжской до Которосльной набережной);

  • ул. Комсомольская (от Торгового переулка до площади Богоявления);

  • пересечение ул. Ушинского и ул. Свободы;

  • ул. Пушкина (от ул. Ушинского до ул. Собинова);

  • ул. Ушинского (от Красной площади до ул. Пушкина);

  • ул. Свердлова (от ул. Ушинского до ул. Республиканской);

  • ул. Некрасова (от ул. Ушинского до ул. Республиканской);

  • проспект Октября (от Красной площади до ул. Республиканской);

  • проезд между проспектом Октября и ул. Советской (в районе Красной площади);

  • ул. Суркова (от проспекта Октября до ул. Терешковой);

  • ул. Советская (от Красной площади до ул. Республиканской, а также в районе д. 15);

  • Флотский спуск;

  • ул. Флотская;

  • ул. Красный съезд;

  • ул. Терешковой (от Красной площади до ул. Суркова, а также от д. 29 до ул. Победы);

  • ул. Кооперативная (от ул. Флотская до д. 12Б);

  • Волжская набережная / верхний ярус (от ул. Победы до Волжского спуска);

  • Волжская набережная / нижний ярус (от Красного съезда до Волжского спуска, а также в районе д. 4).

Ранее власти сообщали, что платные парковки в Ярославле должны заработать в декабре. Час пользования стоянкой в центре города для легковушек весом до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остального транспорта — в 450 рублей.

Для всех жителей региона будет действовать скидка 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы будут положены инвалидам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий. Машину рядом с медучреждениями можно будет оставлять бесплатно на два часа в сутки.

Платить за парковку не нужно и пользователям каршеринга — деньги за услуги будет отдавать сервис.

Те, кто живет в домах рядом с платными парковками, смогут оставлять машину бесплатно на ночь — с 20:00 до 8:00. Либо платить 300 рублей в месяц или 1700 рублей в год.

Власти уже озвучили предварительный размер штрафов за неоплату парковки. Планируется, что для физических лиц наказание будет составлять от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, где в Ярославле оборудуют платные парковки. В городе уже начали наносить специальные разметки.

Обо всем, что известно про платные парковки в регионе, мы рассказываем в отдельном сюжете.

