Из-за введения платных парковок: на десятках улиц в центре Ярославля запретят стоянку машин

С 6 ноября на нескольких десятках улиц в центре Ярославля будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Как пояснили в городской администрации, это связано с обеспечением безопасности дорожного движения и организацией платных парковок.

«Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — уточнили в мэрии Ярославля.

Где будет запрещено парковать автомобили в Ярославле

Которосльная набережная/верхний ярус (от Волжской набережной до д. 58);

Которосльная набережная /нижний ярус (в районе ул. Подзеленье);

ул. Подзеленье;

Богоявленская площадь (в районе д. 25 корп. 8);

Мукомольный переулок;

ул. Б. Октябрьская (в районе д. 43/2 и д. 50);

Октябрьский переулок;

Южный переулок;

проезд от Которосльной набережной до ул. Большая Октябрьская;

ул. Собинова (от Октябрьского переулка до ул. Некрасова в районе д. 48, 46, 24, 6, 1);

ул. Почтовая;

Волжский спуск;

ул. Революционная;

ул. Площадь Челюскинцев;

Советский переулок;

Народный переулок;

ул. Кедрова;

ул. Волкова (от ул. Кедрова до переулка Критского);

ул. Нахимсона (от Советской площади до ул. Андропова);

ул. Революционная;

Революционный проезд;

ул. Андропова (в районе пересечения с ул. Трефолева, а также на участке от ул. Нахимсона до ул. Революционной);

ул. Максимова (от д. 3 до ул. Андропова);

ул. Первомайская (от Волжской до Которосльной набережной);

ул. Комсомольская (от Торгового переулка до площади Богоявления);

пересечение ул. Ушинского и ул. Свободы;

ул. Пушкина (от ул. Ушинского до ул. Собинова);

ул. Ушинского (от Красной площади до ул. Пушкина);

ул. Свердлова (от ул. Ушинского до ул. Республиканской);

ул. Некрасова (от ул. Ушинского до ул. Республиканской);

проспект Октября (от Красной площади до ул. Республиканской);

проезд между проспектом Октября и ул. Советской (в районе Красной площади);

ул. Суркова (от проспекта Октября до ул. Терешковой);

ул. Советская (от Красной площади до ул. Республиканской, а также в районе д. 15);

Флотский спуск;

ул. Флотская;

ул. Красный съезд;

ул. Терешковой (от Красной площади до ул. Суркова, а также от д. 29 до ул. Победы);

ул. Кооперативная (от ул. Флотская до д. 12Б);

Волжская набережная / верхний ярус (от ул. Победы до Волжского спуска);

Волжская набережная / нижний ярус (от Красного съезда до Волжского спуска, а также в районе д. 4).

Ранее власти сообщали, что платные парковки в Ярославле должны заработать в декабре. Час пользования стоянкой в центре города для легковушек весом до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остального транспорта — в 450 рублей.

Для всех жителей региона будет действовать скидка 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы будут положены инвалидам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий. Машину рядом с медучреждениями можно будет оставлять бесплатно на два часа в сутки.

Платить за парковку не нужно и пользователям каршеринга — деньги за услуги будет отдавать сервис.

Те, кто живет в домах рядом с платными парковками, смогут оставлять машину бесплатно на ночь — с 20:00 до 8:00. Либо платить 300 рублей в месяц или 1700 рублей в год.

Власти уже озвучили предварительный размер штрафов за неоплату парковки. Планируется, что для физических лиц наказание будет составлять от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, где в Ярославле оборудуют платные парковки. В городе уже начали наносить специальные разметки.