Как пользоваться платными парковками в Ярославской области: инструкция для водителей

Как пользоваться платными парковками в Ярославской области: инструкция для водителей

Публикуем данные от властей

Платные парковки в Ярославской области заработают с 20 декабря

Платные парковки в Ярославской области заработают с 20 декабря

В Ярославской области начали устанавливать информационные таблички возле платных парковок. На них будет расположена вся информация: номер парковочной зоны, стоимость услуги за час для разных категорий транспорта, доступные способы оплаты и данные о штрафах.

Как объяснили в правительстве региона, именно эти стенды станут основным источником данных для водителей — от тарифа до способов оплаты.

«С помощью специального QR-кода можно будет скачать мобильное приложение. Также на табличках можно получить информацию об оплате через СМС или узнать адрес ближайшего банкомата. Если пользователю не удастся найти ответы на свои вопросы, на стендах будет указан номер круглосуточной горячей линии. Операторы помогут разобраться и предоставят информацию о правилах и порядке использования парковочных зон», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.  

Как оплатить стоянку через СМС

  1. Найдите на информационной табличке номер парковочной зоны и телефон, на который нужно отправить сообщение.

  2. Напишите СМС в формате: «Р76(номер парковочной зоны)(категория транспортного средства)(полный номер автомобиля)(количество часов)».

  3. Отправьте сообщение на номер, указанный на информационном стенде. Пример: Р761101ВА001АА761.

Как завершить парковку досрочно

Если вы зарегистрированы на портале или в мобильном приложении «Япарковка», можно завершить парковочную сессию досрочно. Для этого отправьте СМС с текстом: «Р76 (номер парковочной зоны) (государственный регистрационный знак автомобиля)*снятие».

Деньги за неиспользованные минуты вернутся на счёт в личном кабинете приложения. Жители и гости региона, которые не зарегистрированы в приложении или на портале, не смогут вернуть средства за неиспользованное время.

Единое парковочное пространство создают в пяти городах Ярославской области: в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском. Платные стоянки в регионе начнут работать с 20 декабря. Все новости по этой теме публикуем в специальном сюжете.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Платная парковка
