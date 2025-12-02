НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле собираются открыть трамвайные маршруты до ТРЦ «Рио»: когда

В Ярославле собираются открыть трамвайные маршруты до ТРЦ «Рио»: когда

Объявления размещены на сайте Госзакупок

625
В Ярославле в декабре планируют открыть два трамвайных маршрута до ТРЦ «Рио» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в декабре планируют открыть два трамвайных маршрута до ТРЦ «Рио» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в декабре планируют открыть два трамвайных маршрута до ТРЦ «Рио»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в декабре 2025 года собираются открыть два трамвайных маршрута до ТРЦ «РИО» — № 5Р от больницы № 9 и № 6Р от улицы Блюхера.

Информация о поиске подрядчика для выполнения данных работ размещена на сайте Госзакупок. В объявлениях обозначено, что трамваи должны начать ходить с 15 декабря 2025 года, но не ранее даты заключения контракта.

Власти планируют заключить два контракта на перевозки по этим маршрутам — с 15 по 25 декабря и с 26 по 31 декабря. За выполнение работ по первому контракту предусмотрена оплата подрядчику в размере 9,8 миллиона рублей, по второму контракту — 4,7 миллиона рублей.

Итоги по первому аукциону должны подвести 10 декабря, по второму — 11 декабря.

Маршрут № 5Р будет включать остановки:

  • в прямом направлении: «14 микрорайон», «Ленинградский проспект», «ТРК „Альтаир“», «Ул. Волгоградская», «11 микрорайон», «Кинотеатр „Победа“», «Ул. Панина», «Архангельский проезд», «Проспект Дзержинского», «Ул. Урицкого», «Ул. Елены Колесовой», «Трамвайное депо», ТЦ «Омега»;

  • в обратном направлении: «ТЦ „Омега“», «Трамвайное депо», «Улица Елены Колесовой», «Улица Урицкого», «Проспект Дзержинского», «Улица Панина», «Кинотеатр „Победа“», «11 микрорайон», «Ул. Волгоградская», «ТРК „Альтаир“», «Ленинградский пр-т», «14 МКР».

Маршрут № 6Р будет включать остановки:

  • в прямом направлении: «ТЦ „Омега“», «Областная детская клиническая больница», «ул. Елены Колесовой», «ЖК „Октябрь“», «Школа № 26»;

  • в обратном направлении: «Школа № 26», «ЖК „Октябрь“», «ул. Е. Колесовой», «Областная детская клиническая больница», «ТЦ „Омега“».

Напомним, с 2023 года в Ярославле проводятся масштабные работы по обновлению трамвайной инфраструктуры по концессионному соглашению, заключенному между правительством Ярославской области и компанией «Мовиста Регионы Ярославль».

Подрядчик должен заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода и трамвайное депо. Вместо старых по городу должны пустить 47 новых трамваев. После этого инвестор в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль от этой деятельности.

Первый этап реконструкция прошел в Дзержинском районе. С 15 февраля здесь было открыто движение по маршруту № 6к — от улицы Блюхера до Моторного завода. Затем маршрут был снова временно закрыт. С 15 сентября в Брагине начал ходить трамвай № 5д — от больницы № 9 до трамвайного депо.

При этом, как ранее анонсировали власти, у ТРК «Рио» монтируется временное трамвайное кольцо, чтобы трамваи могли ходить по Дзержинскому району, в то время, когда работы проводятся на других участках города.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай Маршрут
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
Давно необходим трамвай заволгу и по фрунзе
Гость
1 час
А КОГДА ТРАМВАЙ ПОЯВИТСЯ ЗА ВОЛГОЙ И ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ???
Читать все комментарии
Гость
