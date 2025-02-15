В Ярославле вышел на маршрут трамвай № 6: схема движения и расписание

Трамвай № 6к вышел на маршрут в Ярославле Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог) / Telegram











15 февраля в Ярославле начал ходить трамвай № 6к. Это укороченный маршрут трамвая № 6, который раньше ходил от улицы Блюхера на Пятерку. Трамвай № 6к будет возить пассажиров от кольца на улице Блюхера до моторного завода.

— Сегодня поистине знаменательный день для Ярославля! В год 125-летия ярославского трамвая мы вновь запустили движение по шестому маршруту, хоть и пока в укороченном варианте. Пассажиры с новых современных остановок садятся в новые комфортные вагоны, которые доставят их по новым путям! Ну а наши опытные водители сделают всё, чтобы поездка была комфортной и безопасной! — написал в своем телеграм-канале директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

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На линию будет работать четыре новых односекционных трамвая. Обслуживанием маршрута занимается «Яргорэлектротранс».

Схема движения трамвая № 6к Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











В первый день вагоны начали ходить с 14 часов. В часы-пик интервалы движения на маршруте составят 10–20 минут.

Расписания движения трамвая № 6к Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с Дзержинского района. Ремонт стартовал на трамвайной ветке на улице Блюхера. Ходивший здесь трамвай № 6 был временно отменен. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». На время ремонтов трамвайные маршруты № 5 и 7 сократили.

Ремонт в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио». После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Брагина до центра и Пятерки.