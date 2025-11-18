НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Ярославской области задержали поезда в Москву. Причина

В Ярославской области задержали поезда в Москву. Причина

Некоторые составы опаздывают на полтора часа

1 240
Стало известно, какие поезда задержались по пути из Ярославля в Москву

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, какие поезда задержались по пути из Ярославля в Москву

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 18 ноября в Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда в Москву. Как сообщили в «Телеграмме СЖД», причина — вынужденная остановка грузового поезда.

«На станции Беклемишево Северной железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд, ему оказана помощь вспомогательным локомотивом», — сообщили в Северной железной дороге.

Какие поезда задерживаются:

  • № 41 Воркута — Москва, более 1,5 часа;

  • № 129 Архангельск — Москва, более часа;

  • № 21 Лабытнанги — Москва, более получаса;

  • № 101 Ярославль — Москва, менее получаса.

Узнать о движении поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам» или в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

«Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов», — добавили в СЖД.

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Северная железная дорога Задержка поезда РЖД
Комментарии
7
Гость
1 час
Знаем мы эти "технические причины"! В РЖД штаты управленцев раздуты до неприличия, с огромными зарплатами, а на "земле" работать некому - рабочие должности по сокращали, зарплаты маленькие, работа тяжёлая, люди сами уходят.
Инженер1
56 минут
Обама гадит по прежнему.
Читать все комментарии
Гость
