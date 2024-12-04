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Дороги и транспорт В Ярославле 23 декабря запустят «Волшебный троллейбус»: как купить билеты

В Ярославле 23 декабря запустят «Волшебный троллейбус»: как купить билеты

В этом году поездки на новогоднем транспорте подорожали

598
5 комментариев

В какую цену обойдется поездка на «Волшебном троллейбусе»

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В Ярославле с 23 декабря запустят «Волшебный троллейбус». Это — акция, во время которой новогодний транспорт возит детей, а в салоне для зрителей устраивают игры, конкурсы и представления. Он едет по специальному маршруту: от вокзала Ярославль-Главный по улице Свободы до площади Волкова и обратно.

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что билеты начнут продавать с полудня 10 декабря. Курсировать троллейбус будет до 12 января. То есть три недели.

— В пути детей ждут встречи со сказочными героями, игры, конкурсы, викторины. Каждый ребенок получит новогодний подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки! — рассказал градоначальник.

В этом году стоимость билета с подарком обойдется в 400 рублей. На 50 рублей дороже, чем в прошлом. Купить билет можно онлайн на сайте «ЯРШОУ» или в кассах ДК им. А. М. Добрынина и «Арены-2000».

Как будет курсировать новогодний транспорт

Источник:

Горожане каждый год просят увеличить количество рейсов «Волшебного троллейбуса». Билеты на него пользуются большой популярностью. Но в мэрии поясняли, что не могут этого сделать, так как артисты, задействованные на представлениях в «Волшебном троллейбусе», — это сотрудники городских домов и дворцов культуры. В предновогоднее время они, помимо прочего, участвуют в спектаклях на сценах своих учреждений.

А вы ждали «Волшебный троллейбус»?

Конечно, каждый год отправляю детей
Нет, еще ни разу не пользовались
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Комментарии
5
Гость
36 минут
Украсьте его Штурмовиками!!!
Гость
1 час
А остальные по расписанию?
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