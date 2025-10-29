«Позволит сократить путь»: под Ярославлем постоят две новые дороги

Две новые дороги построят под Ярославлем Источник: Михаил Евраев / Telegram

Под Ярославлем построят две новые дороги. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 28 октября во время поездки в Ярославский округ.

«Приняли решение о строительстве дороги от Игнатова до Шебунина протяженностью 4 км, которая позволит разгрузить транспортные потоки и сократить путь для тысяч автомобилистов. Параллельно поручил разработать проект дороги от Красного Бора до Заволжья. Этот участок станет важной связующей артерией, которая разгрузит Заволжский район и создаст новую логистическую схему», — прокомментировал глава региона.

Также пройдет второй этап капитального ремонта дороги от областной клинической больницы до поселка Красный Бор. В августе 2025 года здесь был завершен ремонт участка протяженностью 1,6 километра от больницы до поворота в сторону деревни Алешково. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Сейчас ведутся работы на втором этапе до самого Красного Бора. До ремонта это была узкая, без тротуаров и освещения дорога, где с трудом разъезжался общественный транспорт. Полноценно отремонтированная проезжая часть улучшит доступность активно развивающегося микрорайона и связь с городской инфраструктурой», — отметил Михаил Евраев.