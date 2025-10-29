НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

южн.

 742мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,82
EUR 92,94
Объединение колледжей
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Что ярославцы думают о платных парковках
«Умные решения» в недвижимости
Застроят 95 участков вдоль трасс
Как прошел концерт Лазарева в Ярославле. Видео
Почему возникает рак
Кто оборудует платные парковки
Стройка у ТЦ
Новый запрет в Ярославской области
Дороги и транспорт «Позволит сократить путь»: под Ярославлем постоят две новые дороги

«Позволит сократить путь»: под Ярославлем постоят две новые дороги

Где они появятся

485
Две новые дороги построят под Ярославлем | Источник: Михаил Евраев / TelegramДве новые дороги построят под Ярославлем | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Две новые дороги построят под Ярославлем

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Под Ярославлем построят две новые дороги. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 28 октября во время поездки в Ярославский округ.

«Приняли решение о строительстве дороги от Игнатова до Шебунина протяженностью 4 км, которая позволит разгрузить транспортные потоки и сократить путь для тысяч автомобилистов. Параллельно поручил разработать проект дороги от Красного Бора до Заволжья. Этот участок станет важной связующей артерией, которая разгрузит Заволжский район и создаст новую логистическую схему», — прокомментировал глава региона.

Также пройдет второй этап капитального ремонта дороги от областной клинической больницы до поселка Красный Бор. В августе 2025 года здесь был завершен ремонт участка протяженностью 1,6 километра от больницы до поворота в сторону деревни Алешково. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Сейчас ведутся работы на втором этапе до самого Красного Бора. До ремонта это была узкая, без тротуаров и освещения дорога, где с трудом разъезжался общественный транспорт. Полноценно отремонтированная проезжая часть улучшит доступность активно развивающегося микрорайона и связь с городской инфраструктурой», — отметил Михаил Евраев.

Напомним, в сентябре стало известно, что новую дорогу собираются построить в Ярославле. Это будет новый участок проезжей части на улице Доронина во Фрунзенском районе. Проект планировки и межевания территории опубликован на сайте мэрии.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Губернатор Михаил Евраев
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
29 минут
Наконец-то осознали
Гость
7 минут
Как всё четко, лаконично.... непонятно когда.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление