Протяженностью 850 метров: в Ярославле построят новую дорогу

Протяженностью 850 метров: в Ярославле построят новую дорогу

Где она пройдет

671
Новую дорогу хотят построить на улице Доронина в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовую дорогу хотят построить на улице Доронина в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новую дорогу хотят построить на улице Доронина в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются построить новый участок дороги на улице Доронина во Фрунзенском районе. Проект планировки и межевания территории опубликован на сайте мэрии.

Новый отрезок проезжей части должен связать улицы Суздальскую и Пожарского.

«Планируемый объект — магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, ориентировочная протяженность 850 метров», — говорится в документе.

На схеме указано, где появится дорога | Источник: мэрия ЯрославляНа схеме указано, где появится дорога | Источник: мэрия Ярославля

На схеме указано, где появится дорога

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, под Ярославлем построят новый путепровод через железнодорожный переезд на Костромском шоссе. Дорога будет проходить в районе 2-й Транспортной улицы во Фрунзенском районе. Подрядчиком на объекте выбрали АО «Группа компаний „ЕКС“», которое стало единственным участником торгов. За проект компании заплатят 2 млрд 595 млн рублей.

В апреле 2025 года в мэрии Ярославля сообщали, что в ближайшие годы в городе собираются построить шесть новых участков дорог:

  • улица Университетская — от улицы Союзной до проспекта Машиностроителей;

  • улица Яковлевская;

  • улица Чернопрудная;

  • улица Бурмакинская;

  • улица Малая Норская (разработка документации по планировке и межеванию территории предусмотрена на 2025 год);

  • улица Долецкого.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
1 час
Вот это рывок! 850 метров!
Гость
1 час
Нет это прорыв!
Читать все комментарии
