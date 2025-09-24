Протяженностью 850 метров: в Ярославле построят новую дорогу

В Ярославле собираются построить новый участок дороги на улице Доронина во Фрунзенском районе. Проект планировки и межевания территории опубликован на сайте мэрии.
Новый отрезок проезжей части должен связать улицы Суздальскую и Пожарского.
«Планируемый объект — магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, ориентировочная протяженность 850 метров», — говорится в документе.
Напомним, под Ярославлем построят новый путепровод через железнодорожный переезд на Костромском шоссе. Дорога будет проходить в районе 2-й Транспортной улицы во Фрунзенском районе. Подрядчиком на объекте выбрали АО «Группа компаний „ЕКС“», которое стало единственным участником торгов. За проект компании заплатят 2 млрд 595 млн рублей.
В апреле 2025 года в мэрии Ярославля сообщали, что в ближайшие годы в городе собираются построить шесть новых участков дорог:
улица Университетская — от улицы Союзной до проспекта Машиностроителей;
улица Яковлевская;
улица Чернопрудная;
улица Бурмакинская;
улица Малая Норская (разработка документации по планировке и межеванию территории предусмотрена на 2025 год);
улица Долецкого.