Сколько денег вернут ярославцам за установку шлагбаумов во дворах: власти назвали сумму

Ярославцам компенсируют часть расходов на установку шлагбаумов во дворах Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о возмещении затрат жителям региона, которые установят шлагбаумы на придомовых территориях, прилегающих к зонам платных парковок.

«Эта инициатива станет новой мерой для наведения порядка с парковкой транспорта и создания комфортных условий для жителей Ярославской области. Чтобы дворы не были заставлены чужими машинами, жильцы могут ограничить въезд и затем возместить расходы», — отметил глава региона.

По его словам, сейчас утверждены методические рекомендации предоставления субсидии. Максимальный размер компенсации составит 90 тысяч рублей за один шлагбаум. Если во дворе их несколько, то общая сумма может достигать 180 тысяч рублей.

Адресный перечень территорий муниципального образования Ярославской области, прилегающих к зонам платных парковок, будет утверждаться местными властями.

Для получения компенсации потребуется провести собрание собственников, выбрать представителя, который будет подавать заявку через систему «Электронный бюджет». Также необходимо предоставить решение местной администрации о согласовании установки ограждающего устройства и документы, подтверждающие его приобретение и монтаж.

Напомним, зоны платных парковок создаются в пяти городах Ярославской области: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском.