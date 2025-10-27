НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Транспортная реформа В Ярославле сменился руководитель главного транспортного предприятия региона. Кто им стал

В Ярославле сменился руководитель главного транспортного предприятия региона. Кто им стал

Публикуем обновленные данные

В Ярославле сменился руководитель транспортного предприятия

В Ярославле сменился руководитель ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». По данным сервиса «Контур. Фокус», еще в августе 2025 года исполняющим обязанности директора учреждения стал Анвар Ахметханов. До него предприятием руководил Андрей Майоров.

Анонса назначения нового руководителя в «Организаторе перевозок Ярославской области» сделано не было. Ранее Анвар Ахметханов возглавлял бюджетное предприятие «Яроблтранском», отвечающее за работу автовокзалов в регионе.

Указано, что когда Анвар Ахметханов перешел на должность исполняющего обязанности директора в «Организаторе перевозок Ярославской области», аналогичный пост в «Яроблтранскоме» занял Илья Марков. С 23 октября 2025 года директором предприятия является Андрей Пинчук.

В июне 2022 года полномочия по осуществлению перевозок в Ярославле передали на областной уровень. Для этого создали новое транспортное предприятие — «Организатор перевозок Ярославской области». Изначально сообщалось, что инициатива должна быть поддержана, поскольку городские власти не справились с внедрением новой транспортной схемы. Также было известно, что со временем в других округах региона полномочия тоже будут переданы на уровень области.

В октябре 2025 года в Ярославскую областную Думу внесли законопроект о передаче полномочий по осуществлению автобусных перевозок в 10 округах Ярославской области на региональный уровень. Предполагается, что этим будет заниматься все тот же «Организатор перевозок Ярославской области».

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Гость
9 минут
Теперь понятно почему столько мигрантов, своих земляков подтягивают.
