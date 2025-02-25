Без лишней шумихи: в Ярославле сменился руководитель областного транспортного предприятия

В Ярославле сменился руководитель бюджетного предприятия «Яроблтранском», отвечающего за работу автовокзалов в регионе. На сайте учреждения указано, что сейчас директором является Анвар Ахметханов.
Правда судя по данным сервиса «КонтурФокус», пока он находится в должности с приставкой и. о.
Ранее предприятием руководила Ксения Григорьева. Она занимала этот пост с 2023 года. О ее уходе с поста не заявляли публично, но, как оказалось, она уволилась еще в октябре 2024 года.
— Исполняющий обязанности директора — Марков Илья Викторович, — сообщал сервис «КонтурФокус» в тот период.
Судя по всему, Илья Марков тоже не задержался на месте руководителя. Напомним, что учредителем предприятия является Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Известно, что с 2010 по 2013 год у Анвара Ахметханова был собственный бизнес — пополам с другим предпринимателем он владел компанией в Красногорске, которая занималась прочей оптовой торговлей. А в начале нулевых он был совладельцем еще одной компании, зарегистрированной в Москве. Чем занималась организация — уже неизвестно, но она была закрыта в 2007 году.