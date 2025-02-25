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Дороги и транспорт Без лишней шумихи: в Ярославле сменился руководитель областного транспортного предприятия

Без лишней шумихи: в Ярославле сменился руководитель областного транспортного предприятия

Кто теперь главенствует в «Яроблтранскоме»

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14 комментариев
Кто теперь отвечает за автовокзалы в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто теперь отвечает за автовокзалы в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто теперь отвечает за автовокзалы в Ярославской области

Источник:

В Ярославле сменился руководитель бюджетного предприятия «Яроблтранском», отвечающего за работу автовокзалов в регионе. На сайте учреждения указано, что сейчас директором является Анвар Ахметханов.

Правда судя по данным сервиса «КонтурФокус», пока он находится в должности с приставкой и. о.

Ранее предприятием руководила Ксения Григорьева. Она занимала этот пост с 2023 года. О ее уходе с поста не заявляли публично, но, как оказалось, она уволилась еще в октябре 2024 года.

— Исполняющий обязанности директора — Марков Илья Викторович, — сообщал сервис «КонтурФокус» в тот период.

Судя по всему, Илья Марков тоже не задержался на месте руководителя. Напомним, что учредителем предприятия является Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Известно, что с 2010 по 2013 год у Анвара Ахметханова был собственный бизнес — пополам с другим предпринимателем он владел компанией в Красногорске, которая занималась прочей оптовой торговлей. А в начале нулевых он был совладельцем еще одной компании, зарегистрированной в Москве. Чем занималась организация — уже неизвестно, но она была закрыта в 2007 году.

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Комментарии
14
Гость
20 часов
А русские фамилии остались в Ярославле? Ведь русские не перезжают в эти регионы, например, Дагестан или Чечню. Там сложно православным. Где они все?
Гость
21 час
ну чё, коренной ярославец пришёл , теперь всё будет хорошо, уж за свой то город он поборется.
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