Без лишней шумихи: в Ярославле сменился руководитель областного транспортного предприятия

Кто теперь отвечает за автовокзалы в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле сменился руководитель бюджетного предприятия «Яроблтранском», отвечающего за работу автовокзалов в регионе. На сайте учреждения указано, что сейчас директором является Анвар Ахметханов.

Правда судя по данным сервиса «КонтурФокус», пока он находится в должности с приставкой и. о.

Ранее предприятием руководила Ксения Григорьева. Она занимала этот пост с 2023 года. О ее уходе с поста не заявляли публично, но, как оказалось, она уволилась еще в октябре 2024 года.

— Исполняющий обязанности директора — Марков Илья Викторович, — сообщал сервис «КонтурФокус» в тот период.

Судя по всему, Илья Марков тоже не задержался на месте руководителя. Напомним, что учредителем предприятия является Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.