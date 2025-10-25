НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт В Ярославле на пять месяцев закроют для движения центральную площадь и несколько улиц

В Ярославле на пять месяцев закроют для движения центральную площадь и несколько улиц

Где будут действовать ограничения

570
В Ярославле перекроют центральную площадь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле перекроют центральную площадь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют центральную площадь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на пять месяцев ограничат движение транспорта на Советской площади. Об этом говорится в приказе директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова.

В документе сказано, что ограничения вводятся для проведения массовых мероприятий. Указано, что движение транспорта также будет запрещено на участках улиц Кирова, Нахимсона, Челюскинцев, Советского и Народного переулков.

Ограничения будут действовать с 6 утра 2 ноября 2025 года по 7 апреля 2026 года.

«Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — уточнили в мэрии Ярославля.

Схема ограничений | Источник: мэрия ЯрославляСхема ограничений | Источник: мэрия Ярославля

Схема ограничений

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее стало известно, что на Советской площади в Ярославле перед Новым годом вновь разместят главный каток в регионе. Ледовый комплекс площадью больше 4 тысяч квадратных метров должен начать работать с 26 декабря, но собирать его начнут, соответственно, раньше. Также на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различный декор, сцену, светодиодный экран, музыкальное оборудование. Также здесь будет открыто кафе.

