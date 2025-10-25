В Ярославле на пять месяцев закроют для движения центральную площадь и несколько улиц

В Ярославле на пять месяцев ограничат движение транспорта на Советской площади. Об этом говорится в приказе директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова.
В документе сказано, что ограничения вводятся для проведения массовых мероприятий. Указано, что движение транспорта также будет запрещено на участках улиц Кирова, Нахимсона, Челюскинцев, Советского и Народного переулков.
Ограничения будут действовать с 6 утра 2 ноября 2025 года по 7 апреля 2026 года.
«Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — уточнили в мэрии Ярославля.
Ранее стало известно, что на Советской площади в Ярославле перед Новым годом вновь разместят главный каток в регионе. Ледовый комплекс площадью больше 4 тысяч квадратных метров должен начать работать с 26 декабря, но собирать его начнут, соответственно, раньше. Также на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различный декор, сцену, светодиодный экран, музыкальное оборудование. Также здесь будет открыто кафе.