«В гробу видел вашу авиакомпанию». Турист потратил почти полмиллиона на отпуск, но его не пустили на рейс

Самолет улетел без туриста Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Екатеринбуржец Дмитрий (имя изменено) решил посетить самый южный город на планете — Ушуаю в Аргентине. Накопить необходимую сумму для красочного отпуска было нелегко, но Дмитрию всё-таки удалось отложить для отдыха полмиллиона рублей.

Чтобы добраться до Аргентины, Дмитрию пришлось лететь сначала в Стамбул (Турция). Там он прошел необходимые контроли, но прямо перед посадкой на борт его развернули.

В этом материале Е1.RU подробно рассказывает, как всё произошло, и обсудим с экспертом, как подобных ситуаций избежать.

«Сказали, что не могут пустить меня в самолет»

«Я подробно проложил маршрут, где не требуется виза россиянам. Забронировал отели. В качестве транзита решил использовать Турцию, так как остальные страны пересадки требуют транзитную визу. Поскольку все билеты мне предлагались через Мадрид или Рим, пришлось строить сложный маршрут и отдельные билеты, но с запасом на пересадку — на случай задержек рейсов и с целью посмотреть город», — рассказал нам Дмитрий.

Из Екатеринбурга Дмитрий улетел в Стамбул, оттуда должен был отправиться в Сан-Паулу (Бразилия), затем в Буэнос-Айрес (Аргентина), а потом уже в главную точку маршрута — Ушуаю в Аргентине.

Из Ушуаи Дмитрий должен был лететь снова в Буэнос-Айрес, затем в Сан-Паулу. Он хотел еще посмотреть Касабланку (Марокко), поэтому купил билет и туда. Из Касабланки уже в Стамбул, а потом в Екатеринбург.

В каждом из городов, где Дмитрий планировал находиться больше суток, он заранее забронировал отели.

«Полет до Стамбула прошел успешно. После двухдневного пребывания там я приехал на такси в Новый аэропорт Стамбула. Перед регистрацией спросил у русскоговорящих представителей компании "Турецкие авиалинии" , не возникнет ли у меня каких-либо проблем с полетом или ручной кладью, на что мне ответили, что всё хорошо и проблем не будет вообще. Успешно прошел регистрацию и паспортный контроль.

Казалось бы, осталось только сесть в самолет… Дмитрий турист из Екатеринбурга

Но на последнем этапе проверки представители авиакомпании полистали мой паспорт, открыли свою базу и через переводчика сказали мне, что не могут пустить меня в самолет по причине отсутствия обратного билета. Распечатанный билет их не убедил. Предложили показать бронь отеля в Сан-Паулу, на что я сказал, что этот город для меня транзитный и я буду там меньше суток, показал бронь отеля в Ушуае.

Никакие документы их не убедили, они просто попросили меня покинуть участок выхода на посадку. Дмитрий турист из Екатеринбурга

После прерванного полета я пошел разбираться на стойки авиакомпании, на что мне ответили, что у меня нет обратного билета и брони отелей. Авиакомпания мне отказалась выдавать какие-либо документы в отказе на посадку. Единственное доказательство, которое у меня есть, это посадочный талон, который не оторвали.

Все офисы только разводили руками и, если говорить по-русски, играли в футбол, постоянно на кого-то ссылаясь: то на бразильскую полицию, то на внутренние правила. Разумеется, ни о каком возврате денег не могло быть и речи. Всё, что предложили, это купить ближайший билет до Москвы за 800 долларов. При этом билет "Турецких авиалиний" . Нет, спасибо, в гробу я видел вашу авиакомпанию», — рассказал E1.RU Дмитрий.

Тогда турист связался со службой поддержки двух агрегаторов, с помощью которых покупал билеты, и объяснил ситуацию. Ему сохранили обратный перелет из Стамбула в Екатеринбург и пообещали вернуть часть суммы. Несмотря на это, убыток по билетам составил около 250 тысяч рублей.

«Из 9 перелетов общей стоимостью в 4000 долларов (более 320 тысяч рублей) я совершил только 1 полет. На поездку планировал полмиллиона рублей», — отметил Дмитрий.

Наш герой предположил, что сотрудники авиакомпании решили, что он хочет нелегально эмигрировать. Таких мыслей, по словам туриста, у него не было.

«Нет ничего хуже испорченного отпуска для человека с обычной зарплатой, который больше года копит деньги на отпуск, а потом отпуск оказывается испорченный. Такую сумму накопить было непросто. У меня до сих пор психологический отходняк. Единственное, что мне сейчас остается делать, это смириться и дожидаться даты на рейс в Екатеринбург», — добавил турист.

После случившегося Дмитрий полез в интернет. Там он увидел множество материалов о том, что некоторые авиакомпании принципиально не допускают россиян в латиноамериканские страны, ссылаясь на то, что в случае нарушения миграционной политики по международным правилам они обязаны депортировать мигранта за свой счет. Таких же принципов придерживаются и «Турецкие авиалинии».

«Российское посольство в Турции рекомендует подавать в суд на компанию, однако это очень долго и дорого. "Турецким авиалиниям" в большинстве случаев их беспредел с россиянами сходит с рук», — отметил Дмитрий.

Комментарий эксперта

Рассказали историю Дмитрия президенту Уральской ассоциации туризма Михаилу Мальцеву. Он подтвердил, что подобные ситуации действительно случаются, и дал несколько советов туристам.

«Следует постоянно отслеживать изменения, так как поменяться всё может в любой момент. Та информация, которая у вас была полгода назад и даже месяц назад о правилах пересечения границы, в том числе на рейсах той или иной авиакомпании, может устареть», — отметил Михаил Мальцев.

Эксперт добавил, что чаще такое происходит не с рейсами в Бразилию, как было в случае с Дмитрием, а как раз с самолетами до Аргентины.

«Особенно проблемы эти касаются женщин. Некоторые это связывают с тем, что есть опасения, что некоторые едут рожать в Аргентину и едут туда исключительно с этой целью.

Мы рекомендуем нашим туристам в нынешней непростой ситуации иметь на руках все билеты из точки пребывания в точку вылета, желательно, чтобы они совпадали. Я убежден, что если бы в этой ситуации был билет обратный из Сан-Паулу, то он мог бы обезопасить туриста.