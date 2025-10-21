НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 755мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,36
EUR 94,38
Запустят новый автобус
Сколько хотят зарабатывать студенты
Задержали зарплаты
«Умные решения» в недвижимости
Квартал под застройку
Где подготовить авто к холодам
Задерживается открытие ТЮЗа
Бизнес по-женски
Объединение больниц
Дороги и транспорт «В гробу видел вашу авиакомпанию». Турист потратил почти полмиллиона на отпуск, но его не пустили на рейс

«В гробу видел вашу авиакомпанию». Турист потратил почти полмиллиона на отпуск, но его не пустили на рейс

Разобрали с экспертом, как избежать подобной ситуации

52
Самолет улетел без туриста | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСамолет улетел без туриста | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Самолет улетел без туриста

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Екатеринбуржец Дмитрий (имя изменено) решил посетить самый южный город на планете — Ушуаю в Аргентине. Накопить необходимую сумму для красочного отпуска было нелегко, но Дмитрию всё-таки удалось отложить для отдыха полмиллиона рублей.

Чтобы добраться до Аргентины, Дмитрию пришлось лететь сначала в Стамбул (Турция). Там он прошел необходимые контроли, но прямо перед посадкой на борт его развернули.

В этом материале Е1.RU подробно рассказывает, как всё произошло, и обсудим с экспертом, как подобных ситуаций избежать.

«Сказали, что не могут пустить меня в самолет»

«Я подробно проложил маршрут, где не требуется виза россиянам. Забронировал отели. В качестве транзита решил использовать Турцию, так как остальные страны пересадки требуют транзитную визу. Поскольку все билеты мне предлагались через Мадрид или Рим, пришлось строить сложный маршрут и отдельные билеты, но с запасом на пересадку — на случай задержек рейсов и с целью посмотреть город», — рассказал нам Дмитрий.

Из Екатеринбурга Дмитрий улетел в Стамбул, оттуда должен был отправиться в Сан-Паулу (Бразилия), затем в Буэнос-Айрес (Аргентина), а потом уже в главную точку маршрута — Ушуаю в Аргентине.

Из Ушуаи Дмитрий должен был лететь снова в Буэнос-Айрес, затем в Сан-Паулу. Он хотел еще посмотреть Касабланку (Марокко), поэтому купил билет и туда. Из Касабланки уже в Стамбул, а потом в Екатеринбург.

В каждом из городов, где Дмитрий планировал находиться больше суток, он заранее забронировал отели.

«Полет до Стамбула прошел успешно. После двухдневного пребывания там я приехал на такси в Новый аэропорт Стамбула. Перед регистрацией спросил у русскоговорящих представителей компании "Турецкие авиалинии", не возникнет ли у меня каких-либо проблем с полетом или ручной кладью, на что мне ответили, что всё хорошо и проблем не будет вообще. Успешно прошел регистрацию и паспортный контроль.

Казалось бы, осталось только сесть в самолет…

Дмитрий

турист из Екатеринбурга

Но на последнем этапе проверки представители авиакомпании полистали мой паспорт, открыли свою базу и через переводчика сказали мне, что не могут пустить меня в самолет по причине отсутствия обратного билета. Распечатанный билет их не убедил. Предложили показать бронь отеля в Сан-Паулу, на что я сказал, что этот город для меня транзитный и я буду там меньше суток, показал бронь отеля в Ушуае.

Никакие документы их не убедили, они просто попросили меня покинуть участок выхода на посадку.

Дмитрий

турист из Екатеринбурга

После прерванного полета я пошел разбираться на стойки авиакомпании, на что мне ответили, что у меня нет обратного билета и брони отелей. Авиакомпания мне отказалась выдавать какие-либо документы в отказе на посадку. Единственное доказательство, которое у меня есть, это посадочный талон, который не оторвали.

Все офисы только разводили руками и, если говорить по-русски, играли в футбол, постоянно на кого-то ссылаясь: то на бразильскую полицию, то на внутренние правила. Разумеется, ни о каком возврате денег не могло быть и речи. Всё, что предложили, это купить ближайший билет до Москвы за 800 долларов. При этом билет "Турецких авиалиний". Нет, спасибо, в гробу я видел вашу авиакомпанию», — рассказал E1.RU Дмитрий.

Тогда турист связался со службой поддержки двух агрегаторов, с помощью которых покупал билеты, и объяснил ситуацию. Ему сохранили обратный перелет из Стамбула в Екатеринбург и пообещали вернуть часть суммы. Несмотря на это, убыток по билетам составил около 250 тысяч рублей.

«Из 9 перелетов общей стоимостью в 4000 долларов (более 320 тысяч рублей) я совершил только 1 полет. На поездку планировал полмиллиона рублей», — отметил Дмитрий.

Наш герой предположил, что сотрудники авиакомпании решили, что он хочет нелегально эмигрировать. Таких мыслей, по словам туриста, у него не было.

«Нет ничего хуже испорченного отпуска для человека с обычной зарплатой, который больше года копит деньги на отпуск, а потом отпуск оказывается испорченный. Такую сумму накопить было непросто. У меня до сих пор психологический отходняк. Единственное, что мне сейчас остается делать, это смириться и дожидаться даты на рейс в Екатеринбург», — добавил турист.

После случившегося Дмитрий полез в интернет. Там он увидел множество материалов о том, что некоторые авиакомпании принципиально не допускают россиян в латиноамериканские страны, ссылаясь на то, что в случае нарушения миграционной политики по международным правилам они обязаны депортировать мигранта за свой счет. Таких же принципов придерживаются и «Турецкие авиалинии».

«Российское посольство в Турции рекомендует подавать в суд на компанию, однако это очень долго и дорого. "Турецким авиалиниям" в большинстве случаев их беспредел с россиянами сходит с рук», — отметил Дмитрий.

Комментарий эксперта

Рассказали историю Дмитрия президенту Уральской ассоциации туризма Михаилу Мальцеву. Он подтвердил, что подобные ситуации действительно случаются, и дал несколько советов туристам.

«Следует постоянно отслеживать изменения, так как поменяться всё может в любой момент. Та информация, которая у вас была полгода назад и даже месяц назад о правилах пересечения границы, в том числе на рейсах той или иной авиакомпании, может устареть», — отметил Михаил Мальцев.

Эксперт добавил, что чаще такое происходит не с рейсами в Бразилию, как было в случае с Дмитрием, а как раз с самолетами до Аргентины.

«Особенно проблемы эти касаются женщин. Некоторые это связывают с тем, что есть опасения, что некоторые едут рожать в Аргентину и едут туда исключительно с этой целью.

Мы рекомендуем нашим туристам в нынешней непростой ситуации иметь на руках все билеты из точки пребывания в точку вылета, желательно, чтобы они совпадали. Я убежден, что если бы в этой ситуации был билет обратный из Сан-Паулу, то он мог бы обезопасить туриста.

Необходимо детально не лениться, обязательно нужно смотреть всю информацию на сайте авиалиний и аэропорта и за определенное время перед вылетом созвониться с уполномоченным сотрудником авиакомпании и проговаривать свою ситуацию и маршрут. Если будет официальное письмо с ответом на вопросы или запись разговора, то это поможет в дальнейшем в суде», — заключил Михаил Мальцев.

ПО ТЕМЕ
Елизавета АлинтасЕлизавета Алинтас
Елизавета Алинтас
корреспондент
Туризм Турецкие авиалинии Отпуск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление