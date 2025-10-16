В Ярославской области озвучили предварительный размер штрафов за платную парковку

В Ярославле назвали суммы штрафов за платную парковку Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В Ярославской области озвучили штрафы за неоплату парковки. Соответствующие поправки в региональный закон внес на рассмотрение губернатор Михаил Евраев 14 октября. Их должны утвердить в Ярославской областной думе.

Согласно документу, размер штрафа на граждан, не оплативших парковку в специальной зоне, составит три тысячи рублей; должностных лиц — пять тысяч рублей; на юридических лиц — пятнадцать тысяч рублей.

При повторном нарушении штраф составит: на граждан — пять тысяч рублей; на должностных лиц — десять тысяч рублей; на юридических лиц — двадцать пять тысяч рублей.

Час платной парковки в Ярославле для авто до 3,5 тонны будет стоить 230 рублей, для остального транспорта — 450 рублей.

Платные парковки должны появится в центре крупных городов Ярославской области. В декабре 2024-го они заработают в Ярославле и Угличе, затем в Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом.

Парковочное пространство будет едино на весь регион. Это означает, что во всех населенных пунктах начнет действовать одно приложение и пользовательский кошелек, общая система скидок и единая сеть видеокамер.