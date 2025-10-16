В Ярославской области озвучили предварительный размер штрафов за платную парковку

В Ярославской области озвучили штрафы за неоплату парковки. Соответствующие поправки в региональный закон внес на рассмотрение губернатор Михаил Евраев 14 октября. Их должны утвердить в Ярославской областной думе.
Согласно документу, размер штрафа на граждан, не оплативших парковку в специальной зоне, составит три тысячи рублей; должностных лиц — пять тысяч рублей; на юридических лиц — пятнадцать тысяч рублей.
При повторном нарушении штраф составит: на граждан — пять тысяч рублей; на должностных лиц — десять тысяч рублей; на юридических лиц — двадцать пять тысяч рублей.
Час платной парковки в Ярославле для авто до 3,5 тонны будет стоить 230 рублей, для остального транспорта — 450 рублей.
Платные парковки должны появится в центре крупных городов Ярославской области. В декабре 2024-го они заработают в Ярославле и Угличе, затем в Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом.
Парковочное пространство будет едино на весь регион. Это означает, что во всех населенных пунктах начнет действовать одно приложение и пользовательский кошелек, общая система скидок и единая сеть видеокамер.
Для ярославцев предполагается введение 50-процентных скидок на почасовую оплату. Бесплатной будет парковка для пользователей каршеринга. Ранее мы рассказывали о нюансах введения платной парковки.