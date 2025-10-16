НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

южн.

 751мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,84
EUR 91,73
Драка в баре
На Соколе сдали новый дом
Пожар в многоэтажке
«Умные решения» в недвижимости
Закрылось грузинское кафе
Новый прожиточный минимум
Что с платными парковками
На что Петров пошел ради роли
«Локомотив» разгромил ЦСКА
Чем живет рынок, проданный частнику
Дороги и транспорт Платные парковки В Ярославской области озвучили предварительный размер штрафов за платную парковку

В Ярославской области озвучили предварительный размер штрафов за платную парковку

Документ внесен на рассмотрение в областную Думу

327
В Ярославле назвали суммы штрафов за платную парковку | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUВ Ярославле назвали суммы штрафов за платную парковку | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В Ярославле назвали суммы штрафов за платную парковку

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В Ярославской области озвучили штрафы за неоплату парковки. Соответствующие поправки в региональный закон внес на рассмотрение губернатор Михаил Евраев 14 октября. Их должны утвердить в Ярославской областной думе.

Согласно документу, размер штрафа на граждан, не оплативших парковку в специальной зоне, составит три тысячи рублей; должностных лиц — пять тысяч рублей; на юридических лиц — пятнадцать тысяч рублей.

При повторном нарушении штраф составит: на граждан — пять тысяч рублей; на должностных лиц — десять тысяч рублей; на юридических лиц — двадцать пять тысяч рублей.

Час платной парковки в Ярославле для авто до 3,5 тонны будет стоить 230 рублей, для остального транспорта — 450 рублей.

Платные парковки должны появится в центре крупных городов Ярославской области. В декабре 2024-го они заработают в Ярославле и Угличе, затем в Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом.

Парковочное пространство будет едино на весь регион. Это означает, что во всех населенных пунктах начнет действовать одно приложение и пользовательский кошелек, общая система скидок и единая сеть видеокамер.

Для ярославцев предполагается введение 50-процентных скидок на почасовую оплату. Бесплатной будет парковка для пользователей каршеринга. Ранее мы рассказывали о нюансах введения платной парковки.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Платная парковка Штраф за парковку
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
32 минуты
Нехило так родной губернатор заехал по ребрам - если сравнивать сумму штрафа с реальными зарплатами ярославцев
Гость
13 минут
Платные парковки должны появится в центре крупных городов Ярославской области. В декабре 2024-го они заработают в Ярославле и Угличе, затем в Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом. Календарь перелистните, пжлста 😀
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление