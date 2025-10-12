В спальном районе Ярославля временно изменили маршруты автобусов. Новая схема

В Ярославле на время ремонта на трамвайном переезде на пересечении улиц Бабича и Строителей временно изменили маршруты автобусов. Новая схема начала действовать ночью в 23:00, транспорт будет ходить по ней до полного окончания работ 12 октября.
Автобусный маршруту № 62 «15 МКР — Улица 1-я Технологическая» на участке между остановочными пунктами «Улица Строителей» и «Школа № 90» в обоих направлениях проследует с объездом по улицам Бабича, Тутаевскому шоссе и Панина. На маршруте исключается остановочный пункт «Посёлок 2-е Брагино» и добавляются остановки «Улица Брагинская» и «2-й Брагинский проезд».
Автобусные маршруты № 70 «Фабрика „Красный Перевал“ — Улица Труфанова» и 77 «Улица Труфанова — Фабрика „Красный Перевал“» на участке между остановочными пунктами «Мостоотряд» и «12-й микрорайон» проследуют в объезд по Тутаевскому шоссе. На маршруте исключаются остановочные пункты «Яблоневый посад», «2-й Брагинский проезд», «Посёлок 2-е Брагино», «Улица Брагинская» и «Тутаевское шоссе».