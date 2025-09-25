«Приступили к укладке верхнего слоя асфальта»: как продвигается ремонт Комсомольского моста в Ярославле

В Ярославле приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Комсомольском мосту. Ранее подрядчик снял старое асфальтовое покрытие, удалил разрушенный и заложил новый слой гидроизоляции. Об этом сообщили в мэрии 24 сентября 2025 года.
«На прошедшей неделе работы по устройству гидроизоляции закончились. Специализированная лаборатория проверила качество выполненных работ. После подрядчик перешел к следующему этапу — укладке нижнего слоя дорожного полотна. Сейчас эти работы завершены, и специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальта», — сообщили в городской администрации.
Параллельно с укладкой асфальта устанавливаются новые дождеприемные решётки. После того как специалисты проверят верхний слой дорожного полотна, работа продолжится вдоль деформационного шва.
«На этом участке планируется использовать специальный полимерный бетон, чтобы уменьшить стираемость и не допускать образования ям», — уточнили в мэрии.
Завершающим этапом ремонта моста станет нанесение дорожной разметки. Подрядчиком на объекте выступает компания «Олимп-Строй». Он должен завершить работы до 1 ноября 2025 года.
Что известно про подрядчика
Строительная компания «Олимп-Строй» появилась в 2014 году, предприятие зарегистрировано в квартире пятиэтажки на улице Панина в Брагине. За 2024 год «Олимп-Строй» заработал 276 миллионов рублей. Строительная фирма принадлежит бизнесмену Игорю Дудину из Архангельской области. За последние два года компания пять раз сдавала в залог банку свое имущество, в том числе грузовые машины, экскаватор и другую строительную технику.
С 2023 года «Олимп-Строй» работает над контрактами, разыгранными через портал госзакупок. К примеру, подрядчик ремонтировал несколько дорог в Любиме и Данилове, участок от Яковлевского до Диево-Городища, подъезд к волейбольному центру в Ярославле и другие проекты. В январе 2025 года ООО «Олимп-Строй» выкупило здание фабрики на улице Свободы, 32б.
Напомним, этим летом в Ярославле должны были отремонтировать покрытие на Комсомольском мосту. Однако уже на старте работ специалисты обнаружили серьёзные проблемы: повреждения нижнего слоя дорожного полотна и гидроизоляции. После этого движение по мосту для машин пришлось полностью закрыть.
Автомобилисты регулярно жалуются в соцсетях на пробки из-за закрытия моста.
Комсомольский мост в Ярославле был построен на месте старого в 2018 году. Почти сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.
В августе 2025 года был объявлен конкурс по поиску подрядчика, за работы были готовы заплатить более 25 млн рублей. Однако ни одна компания не заявилась на аукцион. Торги признали несостоявшимися. 8 сентября все же был найден подрядчик — «Олимп-Строем». Компании за работы заплатят 25 млн рублей.