Дороги и транспорт «Приступили к укладке верхнего слоя асфальта»: как продвигается ремонт Комсомольского моста в Ярославле

«Приступили к укладке верхнего слоя асфальта»: как продвигается ремонт Комсомольского моста в Ярославле

Рассказали в мэрии

87
Когда закончат ремонт Комсомольского моста | Источник: мэрия Ярославля / TelegramКогда закончат ремонт Комсомольского моста | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Когда закончат ремонт Комсомольского моста

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Комсомольском мосту. Ранее подрядчик снял старое асфальтовое покрытие, удалил разрушенный и заложил новый слой гидроизоляции. Об этом сообщили в мэрии 24 сентября 2025 года.

«На прошедшей неделе работы по устройству гидроизоляции закончились. Специализированная лаборатория проверила качество выполненных работ. После подрядчик перешел к следующему этапу — укладке нижнего слоя дорожного полотна. Сейчас эти работы завершены, и специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальта», — сообщили в городской администрации.

Параллельно с укладкой асфальта устанавливаются новые дождеприемные решётки. После того как специалисты проверят верхний слой дорожного полотна, работа продолжится вдоль деформационного шва.

На мосту укладывают верхний слой асфальта

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

«На этом участке планируется использовать специальный полимерный бетон, чтобы уменьшить стираемость и не допускать образования ям», — уточнили в мэрии.

Завершающим этапом ремонта моста станет нанесение дорожной разметки. Подрядчиком на объекте выступает компания «Олимп-Строй». Он должен завершить работы до 1 ноября 2025 года.

Что известно про подрядчика

Строительная компания «Олимп-Строй» появилась в 2014 году, предприятие зарегистрировано в квартире пятиэтажки на улице Панина в Брагине. За 2024 год «Олимп-Строй» заработал 276 миллионов рублей. Строительная фирма принадлежит бизнесмену Игорю Дудину из Архангельской области. За последние два года компания пять раз сдавала в залог банку свое имущество, в том числе грузовые машины, экскаватор и другую строительную технику.

С 2023 года «Олимп-Строй» работает над контрактами, разыгранными через портал госзакупок. К примеру, подрядчик ремонтировал несколько дорог в Любиме и Данилове, участок от Яковлевского до Диево-Городища, подъезд к волейбольному центру в Ярославле и другие проекты. В январе 2025 года ООО «Олимп-Строй» выкупило здание фабрики на улице Свободы, 32б.

Напомним, этим летом в Ярославле должны были отремонтировать покрытие на Комсомольском мосту. Однако уже на старте работ специалисты обнаружили серьёзные проблемы: повреждения нижнего слоя дорожного полотна и гидроизоляции. После этого движение по мосту для машин пришлось полностью закрыть.

Автомобилисты регулярно жалуются в соцсетях на пробки из-за закрытия моста.

Комсомольский мост в Ярославле был построен на месте старого в 2018 году. Почти сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.

В августе 2025 года был объявлен конкурс по поиску подрядчика, за работы были готовы заплатить более 25 млн рублей. Однако ни одна компания не заявилась на аукцион. Торги признали несостоявшимися. 8 сентября все же был найден подрядчик — «Олимп-Строем». Компании за работы заплатят 25 млн рублей.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комсомольский мост
Комментарии
2
Гость
8 минут
ну и отлично!
Читать все комментарии
