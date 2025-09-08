На закрытом мосту в Ярославле заметили дорожную технику. Кто начал ремонт

Ярославцы заметили дорожную технику на Комсомольском мосту Источник: Дороги Ярославля / Telegram

8 сентября в Ярославле начался ремонт Комсомольского моста, закрытого для автомобилистов с лета 2025 года. Согласно материалам портала «Госзакупки», контракт с подрядчиком был заключен в понедельник, 8 сентября. В этот же день в Красноперекопском районе заметили дорожную технику.

«[Заметил дорожную технику, когда] мимо проезжал по Комсомольской площади», — поделился с 76.RU очевидец.

Автомобильного движения по мосту в Красноперекопском районе нет, при этом он остается открытым для пешеходов. Напомним, проезд закрыли с 25 июня до окончания ремонта.

В Ярославле стартовал ремонт Комсомольского моста Источник: Дороги Ярославля / Telegram

Контракт на работу получила компания «Олимп-Строй».

Строительная компания «Олимп-Строй» появилась в 2014 году, предприятие зарегистрировано в квартире пятиэтажки на улице Панина в Брагине. За 2024 год «Олимп-Строй» заработал 276 миллионов рублей. Строительная фирма принадлежит бизнесмену Игорю Дудину из Архангельской области. За последние два года компания пять раз сдавала в залог банку свое имущество, в том числе грузовые машины, экскаватор и другую строительную технику.

С 2023 года «Олимп-Строй» работает над контрактами, разыгранными через портал госзакупок. К примеру, подрядчик ремонтировал несколько дорог в Любиме и Данилове, участок от Яковлевского до Диево-Городища, подъезд к волейбольному центру в Ярославле и другие проекты. В январе 2025 года ООО «Олимп-Строй» выкупило здание фабрики на улице Свободы, 32б.

Вечером 8 сентября в мэрии подтвердили начало ремонта.

«Мы фактически перерабатывали всю документацию. Сделали необходимые заключения. Сегодня удостоверились в том, что необходимо сделать, а это и восстановление гидроизоляции, укладка нового асфальта и работа с покрытием. Также на этой неделе будут выходить с работами по очистке металла с моста для того, чтобы дальше накладывать слой гидроизоляции и все необходимые слои асфальта», — прокомментировал ход работ мэр Ярославля Артем Молчанов.

Напомним, этим летом в Ярославле должны были отремонтировать покрытие на Комсомольском мосту, однако сразу после начала работ выяснилось — конструкция находится не в лучшем состоянии, в частности зафиксировали разрушения нижнего слоя дороги и гидроизоляции. Власти оперативно перекрыли проезд для автомобилистов.

Комсомольский мост в Ярославле был построен на месте старого в 2018 году. Почти сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.

В августе 2025 года был объявлен конкурс по поиску подрядчика, за работы были готовы заплатить более 25 миллионов рублей. Однако ни одна компания не заявилась на аукцион. Торги признали несостоявшимися.

К слову, цена контракта между «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» и «Олимп-Строем» — те же 25 миллионов рублей.

Сроки выполнения работ

1 этап — с даты заключения контракта до 20 октября 2025 года:

с даты заключения контракта до 18 сентября — подготовительные работы;

с 19 сентября по 20 октября — устройство гидроизоляции.

2 этап — с 10 октября по 1 ноября:

с 10 по 20 октября — ремонт постового полотна;

с 21 октября по 1 ноября — монтажные работы, устройство деформационных швов.

«Гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия составляет 5 лет. <…> На иные работы в соответствии с проектной документацией — 5 лет», — указано в документах.

При этом действие контракта рассчитано до конца 2025 года.