Контракт на 25 млн никого не заинтересовал: в Ярославле не смогли найти подрядчика для ремонта моста

В Ярославле пытаются отремонтировать Комсомольский мост Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле не смогли найти подрядчика, который занялся бы ремонтом Комсомольского моста через Которосль. По данным сайта «Госзакупок» на 26 августа не было подано ни одной заявки от предпринимателей.

По проекту контракта, от подрядчика требуется провести подготовительные работы, оборудовать гидроизоляцию, отремонтировать мостовое полотно и провести монтажные работы. Максимальная сумма, которую готовы заплатить власти — чуть больше 25 миллионов рублей.

По проекту контракта ремонт планировали завершить к ноябрю.

«Гарантия на нижний слой дорожного покрытия — 5 лет, на верхний слой и износ из асфальтобетона — 6 лет (в зависимости от интенсивности движения). На дорожную разметку — не менее 1 года, согласно сроку ее функциональной долговечности», — говорилось в документах.

Теперь, судя по всему, сроки сдвинутся. По крайней мере, нужно время, чтобы провести новый аукцион, и вопрос о том, заинтересуется ли кто-то условиями контракта, остается открытым.

Комсомольский мост в Ярославле был построен в 2018 году. Но почти сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.

В мае 2025 года власти решили отремонтировать асфальт на проезжей части. Но после снятия верхнего слоя покрытия было обнаружено существенное разрушение нижнего слоя и гидроизоляции. В результате приняли решение об остановке работ и возобновлении их в уже более полном объеме. В июне проезд транспорта по мосту временно запретили.