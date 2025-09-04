Когда начнут ремонтировать Комсомольский мост в Ярославле: ответ властей

Проезд по Комсомольскому мосту закрыт с начала лета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы вновь пожаловались на пробки из-за ремонта Комсомольского моста. Автомобилисты стоят в Красноперекопском районе.

«Когда сроки завершения работ на Комсомольском мосту? Сейчас начался учебный год, жуткие пробки!» — написала пользовательница под ником DiSveta78399 в соцсетях у губернатора Михаила Евраева.

В мэрии ей ответили 4 сентября, что в течение месяца планируется заключение контракта с подрядчиком.

«Проектная документация прошла государственную экспертизу. На данный момент организованы мероприятия по выбору подрядной организации для восстановления дорожного покрытия Комсомольского моста. Источник финансирования определен. В сентябре текущего года запланировано заключение контракта», — сообщили в городской администрации.

В 2025-м на Комсомольском мосту планировали заменить верхний слой асфальта, однако во время работ были обнаружены серьезные разрушения нижнего слоя дороги и гидроизоляции. Проезд для машин полностью закрыли в июне 2025 года. Первоначальные работы остановили, также было принято решение о проведении полноценного ремонта.

Напомним, в августе уже объявляли конкурс по поиску подрядчика. За работы власти готовы были заплатить более 25 миллионов рублей. Однако ни одна компания не изъявила желания участвовать в аукционе. Торги признали несостоявшимися.