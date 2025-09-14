Названа дата завершения работы «Метеора» в Ярославской области

В Ярославской области завершает работу скоростной теплоход «Метеор», который курсирует по маршруту Брейтово — Рыбинск — Ярославль.
«15 сентября, согласно контракту, последний день работы „Метеора“ в этом году», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
По информации министерства, 14 сентября «Метеор» выполнит последний рейс в Брейтово, а 15 сентября — из Ярославля в Рыбинск.
Отправление из Ярославля — в 14:10, из Рыбинска — в 16:20. Прибытие в Брейтово — 18:30.
Напомним, речной маршрут скоростных судов обслуживает компания «Рыбинские пассажирские перевозки». Билеты продают на борту, оплата — по банковской карте и за наличный расчет.
Стоимость билетов:
от Брейтово до Ярославля — 757 рублей (378,50 рублей — льготный проезд);
от Брейтово до Рыбинска — 350 рублей (175 рублей);
от Рыбинска до Ярославля — 406 рублей (203 рубля).
Отметим, что в области открыты еще два маршрута «Метеоров» в Тверь и Нижний Новгород.