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Дороги и транспорт «Метеоры» вышли в рейсы по Волге в Ярославской области. Расписание и цены

«Метеоры» вышли в рейсы по Волге в Ярославской области. Расписание и цены

Приобрести билет можно на борту теплохода

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1 комментарий
Стало известно расписание «Метеоров» из Ярославля в Рыбинск | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно расписание «Метеоров» из Ярославля в Рыбинск | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно расписание «Метеоров» из Ярославля в Рыбинск

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

9 мая в Ярославской области начали курсировать «Метеоры», скоростные теплоходы ходят по Волге между Брейтово, Рыбинском и Ярославлем. Как сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, рейсы выполняет компания ООО «Рыбинские пассажирские перевозки».

«В настоящее время уровень воды в реке Волге позволяет в полной мере осуществлять транспортные перевозки на теплоходе „Метеор-218“ по направлению Ярославль-Брейтово. Корректировок в расписании не планируется», — рассказали 76.RU в пресс-службе Министерства.

Компания «Рыбинские пассажирские перевозки» была образована в июне 1997 года. Малое предприятие базируется в Рыбинске на улице Пилоставная, 8. На конец 2024 года «Рыбинские пассажирские перевозки заработали 74,9 миллиона рублей.

С 2012 года компания-перевозчик принадлежит бизнесмену Вячеславу Смородину, работающему в Карелии и Санкт-Петербурге. С 2005 по 2019 годы Вячеслав Смородин был гендиректором «Карелнеруда» — крупнейшего производителя щебня республики. Он входил в ЗакСобрание Карелии, а также был внештатным советником главы республики в 2010-м. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус» на 2025 год, Смородин также владеет Шокшинским карьером в Карелии, петербургскими компанией «Авангард», которая занимается недвижимостью, фирмой «СВС», организующей мероприятия, фирмой «Рубин-7», которая занимается внутренними водными грузоперевозками. Кроме того, он также владеет рыбинской ремонтной базой флота и рыбинским грузовым портом.

Расписание «Метеоров» в Ярославской области

Расписание теплохода «Метеор-218» Ярославль — Брейтово:

  • отправление из Ярославля в 14:10, из Рыбинска — в 16:20. Прибытие в Брейтово — 18:30;

  • отправление из Брейтово в 08:00, из Рыбинска — в 10:20. Прибытие в Ярославль — 12:00.

Стоимость билетов:

  • от Брейтово до Ярославля — 757 рублей (378,50 рублей — льготный проезд);

  • от Брейтово до Рыбинска — 350 рублей (175 рублей);

  • от Рыбинска до Ярославля — 406 рублей (203 рубля).

«Билеты продают на борту по банковской карте и за наличный расчет», — уточнили в Ярославском речном порту.

Ранее мы публиковали расписание речного трамвайчика в Ярославле, а также цены и рейсы «Метеоров» из Ярославля в Нижний Новгород.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Метеоры Рыбинск Брейтово Речная навигация
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Комментарии
1
Гость
1 час
"Кроме того, он также владеет рыбинской ремонтной базой флота и рыбинским грузовым портом." И как все это оказалочь в частных руках?
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