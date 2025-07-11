«Совершенно не устала от дороги»: жительница Ярославля поделилась впечатлениями от поездки на «Метеоре»

Жительница Ярославля поделилась впечатлениями от поездки на «Метеоре» Источник: Экскурсии Ярославль/ Vk.com

Жительница Ярославля Марина Коробова поделилась впечатлениями от поездки на новом «Метеоре» «Конструктор Алексеев» компании «Водолет». Водный транспорт курсирует между столицей Золотого кольца и Нижним Новгородом.

Марина отправилась из Ярославля в Кинешму Ивановской области. Отправление из Ярославля произошло в 7:15 утра. Путь занимает чуть меньше трех часов — прибытие в 11:00. Билет Марина покупала через сайт и заплатила за него 1400 рублей.

«В метеоре два салона, носовой и средний. Салона на корме, как у нашего старого „Метеора“, который ходит в Брейтово, нет. Как нет и открытых смотровых площадок, но это нисколько не мешает наслаждаться видами реки и берегов», — рассказала Марина Коробова.

Так выглядит новый «Метеор» изнутри Источник: Экскурсии Ярославль/ Vk.com

Со своего места можно полюбоваться видами из окна Источник: Экскурсии Ярославль/ Vk.com

По словам Марины, во время поездки в салоне не слышно шума. Внутри чисто. Она рассказала, что в новом «Метеоре» кресла удобнее.

«А еще есть две чистые туалетные комнаты, в салоне в жару работал кондиционер и стояла приятная прохлада. Проводники предлагали чай, кофе, пирожные и сэндвичи. Чай зелёный и черный, 300 миллилитров — 100 рублей. Сэндвичи в треугольных прозрачных упаковках, такие продаются в отделах готовой еды в магазинах, голодными на борту точно не останетесь», — уточнила Марина.

На судне есть место для багажа Источник: Экскурсии Ярославль/ Vk.com

Во время поездки можно перекусить Источник: Экскурсии Ярославль/ Vk.com

Марина Коробова рассказала, что в среднем салоне есть места для чемоданов и колясок. В носовом салоне, как ей показалось, места под чемоданы отведено меньше. То есть, с крупным саквояжем лучше выбирать места в среднем салоне. Марина уточнила, что над креслами есть большие полки для вещей.

Внутри расположены небольшие телевизоры Источник: Экскурсии Ярославль/ Vk.com

В каждом салоне три ряда кресел, рассказала Марина. В носу судна первые места среднего ряда показались Марине не очень комфортными.

«Перед ними расположена тумба, которая мешает обзору. У первых мест боковых рядов такой проблемы нет, обзору из окон не мешает ничего. Средний салон имеет тоже три ряда кресел. Боковые ряды — по два кресла, средний ряд — четыре кресла. Самые первые места среднего салона расположены спиной по ходу движения, далее стол и далее, уже лицом по ходу движения, следующие места. То есть если едет компания из восьми человек, всем вместе можно разместиться за столом среднего ряда среднего салона», — рассказала Марина.

Поездка на новом «Метеоре» Источник: Экскурсии Ярославль/ Vk.com

Внутри салона есть места для большой компании Источник: Экскурсии Ярославль / Vk.com

Также внутри есть два устройства для зарядки телефонов, каждое на две розетки. На экраны в салоне периодически транслируется видео с камеры, прикрепленной к днищу «Метеора».

«Я купила билеты по левому борту. Первые минут 20 в окно светило яркое солнце, далее судно развернулось так, что почти всю дорогу ехала в тени. Это к вопросу о том, на какую сторону лучше покупать билеты. Если устали сидеть, можно походить по салону, постоять на площадках для выхода на берег. Самое главное, почти за 3,5 часа плавания я совершенно не устала от дороги, было интересно, комфортно, хочу повторения этого банкета», — призналась Марина.

«Метеоры» начали курсировать между Ярославлем и Нижним Новгородом в июле 2024 года. Тогда билет в одну сторону стоил 2500 рублей. В 2025 году первые рейсы «Метеора» были запущены в конце мая. Но в июне теплоход прекратил курсирование между городами. Рейсы возобновили только в июле.