Центр полностью перекроют: появилась схема дорожных ограничений из-за полумарафона в Ярославле

В Ярославле в выходные с 13 на 14 сентября перекроют дороги в центре города. Движение ограничат из-за полумарафона «Бегом по Золотому кольцу».
Марафон представляет собой двухдневный фестиваль с забегами и развлекательной программой. В 2025 году он пройдет уже в 12 раз.
«Всего ждем в Ярославле около 7 тысяч участников из 80 регионов России», — сообщил Михаил Евраев.
В мэрии Ярославля предупредили, на каких участках улиц перекроют движение автомобилей.
13 сентября с 6:00 до 21:00 будет не проехать на улицах Которосльная набережная (нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Волжский спуск и Подзеленье. Также на указанных участках 12 сентября с 19:00 до 14 сентября 18:00 вводится ограничение на парковку автомобилей.
13 сентября с 19:00 — 14 сентября 18:00 дорогу перекроют на улицах Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Флотский спуск, Победы, Красный съезд, Суркова, Первомайская, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Кедрова, Советская, Советская площадь, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск, Андропова, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Революционная, Почтовая и Подзеленье. Также на указанных участках 13 сентября с 8:00 до 14 сентября 18:00 вводится ограничение на стоянку автомобилей.
Ранее в мэрии рассказали, в каких районах Ярославля ждать масштабной застройки.