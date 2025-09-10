Центр полностью перекроют: появилась схема дорожных ограничений из-за полумарафона в Ярославле

13 сентября с 6:00 до 21:00 будет не проехать на улицах Которосльная набережная (нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Волжский спуск и Подзеленье. Также на указанных участках 12 сентября с 19:00 до 14 сентября 18:00 вводится ограничение на парковку автомобилей.