НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

с-з.

 765мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,24
EUR 98,03
Пожар в жилом доме
Подорожает плата за капремонт
Чиновники переезжают
Ярославский бренд покорил Россию
Сокращения в музее
Новые микрорайоны в Ярославле
Переплыл Босфор
Суд над педагогом
Проходные баллы
Трамвайное движение
Дороги и транспорт Центр полностью перекроют: появилась схема дорожных ограничений из-за полумарафона в Ярославле

Центр полностью перекроют: появилась схема дорожных ограничений из-за полумарафона в Ярославле

Где и когда будет не проехать

198
Дороги перекроют из-за ежегодного мероприятия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДороги перекроют из-за ежегодного мероприятия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дороги перекроют из-за ежегодного мероприятия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в выходные с 13 на 14 сентября перекроют дороги в центре города. Движение ограничат из-за полумарафона «Бегом по Золотому кольцу».

Марафон представляет собой двухдневный фестиваль с забегами и развлекательной программой. В 2025 году он пройдет уже в 12 раз.

«Всего ждем в Ярославле около 7 тысяч участников из 80 регионов России», — сообщил Михаил Евраев.

В мэрии Ярославля предупредили, на каких участках улиц перекроют движение автомобилей.

  • 13 сентября с 6:00 до 21:00 будет не проехать на улицах Которосльная набережная (нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Волжский спуск и Подзеленье. Также на указанных участках 12 сентября с 19:00 до 14 сентября 18:00 вводится ограничение на парковку автомобилей.

  • 13 сентября с 19:00 — 14 сентября 18:00 дорогу перекроют на улицах Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Флотский спуск, Победы, Красный съезд, Суркова, Первомайская, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Кедрова, Советская, Советская площадь, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск, Андропова, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Революционная, Почтовая и Подзеленье. Также на указанных участках 13 сентября с 8:00 до 14 сентября 18:00 вводится ограничение на стоянку автомобилей.

Дороги будут перекрыты до вечера 14 сентября | Источник: Мэрия Ярославской области Дороги будут перекрыты до вечера 14 сентября | Источник: Мэрия Ярославской области

Дороги будут перекрыты до вечера 14 сентября

Источник:

Мэрия Ярославской области

Ранее в мэрии рассказали, в каких районах Ярославля ждать масштабной застройки.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Перекрытие дороги Выходные
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 минут
У бегунов, согласно медицинской статистики, резко повышен риск заболеваемости рака толстой и прямой кишки. Хотите поиграть в доктора-бегите.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление