Где ждать масштабной застройки? Власти Ярославля назвали новые площадки для возведения жилья

В Ярославле назвали новые территории для застройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля назвали территории, где в ближайшее время планируется масштабная жилая застройка. Участки собираются выставить на торги до конца 2025 года под комплексное развитие территории. Такой формат предполагает не просто строительство жилья, но всей необходимой инфраструктуры, включая садики и школы. Информация об этом прозвучала 9 сентября на общегородском совещании в мэрии. В список попали следующие площадки.

Новый микрорайон во Фрунзенском районе

Уже объявлен аукцион на право застройки большого участка в районе улицы Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского. Итоги торгов должны подвести 2 октября.

Площадь территории — 260 тысяч квадратных метров. Здесь разрешено строить дома высотой до 18 этажей. Также запланировано возведение трех детских садов и школы. Кроме того, застройщик должен будет безвозмездно передать городу 1% введенного жилья (это 45 квартир) и помещение под опорный пункт полиции.

Территория под застройку обведена фиолетовой линией Источник: мэрия Ярославля

Реновация в Дзержинском районе

Участок площадью 18,4 тысячи квадратных метров планируют отдать под застройку домами от 8-и до 18-ти этажей. Постановление о комплексном развитии этой территории было подписано еще в мае 2025 года. В сентябре в документ внесли изменения — снизили цену площадки с 46,2 до 27,1 миллиона рублей.

При этом на участке, который собираются отдать под застройку, расположено пять двухэтажных домов — их планируют снести. Один — за счет бюджета, так как он был признан аварийным до 1 января 2017 года. Остальные — за счет инвестора.

Аукцион по этой площадке власти хотят объявить в середине сентября.

Границы территории будущей застройки Источник: мэрия Ярославля

18-этажки на Тормозном шоссе

Еще один участок готовится под комплексное развитие на Тормозном шоссе. Здесь можно будет строить жилые дома до 18 этажей. Также на территории должны появиться детский сад и школа. По условиям мэрии, 1% построенного жилья должен быть передан городу для переселения жителей аварийных домов, также застройщик должен будет предоставить помещение для пункта полиции.

Новое жилье на Колышкина

До конца года планируется выставить на аукцион участок земли на улице Колышкина. Здесь должны построить два детских сада. 1% жилья и помещение для опорного пункта полиции застройщик передаст городу.

Дома на улице Павлика Морозова

Территорию на улице Павлика Морозова площадью 17 гектаров также планируют комплексно развивать. По словам заместителя мэра Ярославля Александра Черневского, сейчас разрабатывается мастер-план этой площадки (документ, определяющий перспективы ее развития), будет проведена оценка. Торги по поиску застройщика планируют провести до конца 2025 года.

Две территории за Волгой

Под комплексное развитие планируют отдать две несмежные территории на улице Алмазной в Заволжском районе Ярославля. Здесь предполагается строительство 18-этажного жилья. От застройщика потребуют разработать документацию на строительство садика, передать городу помещение под пункт полиции и 1% введенного жилья.

Жилой квартал на Толге

Ориентировочная площадь участка, который находится недалеко от Толгского монастыря, составит около 60 гектаров. Здесь в рамках комплексного развития территории хотят строить 3-4-этажные дома и социальные объекты — два детских сада и школу. 1% от введенного жилья будет передан городу, как и помещение под пункт полиции. Предполагается, что в новом квартале поселится 11 тысяч человек.