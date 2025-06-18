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Дороги и транспорт «Не могли пойти на преступление»: почему в Ярославле остановили ремонт моста

«Не могли пойти на преступление»: почему в Ярославле остановили ремонт моста

Об этом рассказал мэр Артем Молчанов

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7 комментариев
В Ярославле выявили дефекты на мосте через Которосль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле выявили дефекты на мосте через Которосль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выявили дефекты на мосте через Которосль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов на заседании муниципалитета 18 июня рассказал, почему остановили ремонт моста через Которосль на Комсомольской площади. Сейчас там частично снят старый асфальт. Автомобилисты жалуются, что ездить по нему проблематично.

«Работы по замене верхнего слоя асфальта на объекте начались в мае. Но в результате обследования было выявлено существенное разрушение нижнего слоя асфальта и гидроизоляции. В этой ситуации было выдано уведомление подрядной организации, меняющей верхний слой, остановить работу. Мы просто не имеем права пойти на это преступление — положить верхний слой асфальта на разрушенный нижний слой и на практически отсутствующую гидроизоляцию. Это может привести к катастрофическим последствиям», — пояснил Артем Молчанов.

Сейчас готовится проектно-сметная документация на восстановление гидроизоляции, замену асфальта с восстановлением герметичности деформационных швов. Параллельно ведется претензионная работа с подрядчиком, который строил мост. Правда, гарантия на работы уже истекла. Однако мэрия в случае отказа подрядчика заниматься ремонтом намерена взыскать с него расходы через суд.

Предполагается, что ремонт моста возобновится в августе 2025 года и продлится около 2-3 месяцев.

Сейчас на мосту ограничена скорость движения до 20 км/час, установлен знак «Неровная дорога».

Напомним, мост на Комсомольской площади был построен в 2018 году. Сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
7
Гость
2 часа
"Кто хочет делать ищет способ, кто не хочет -ищет причину!"
Гость
3 часа
Даже не знаю, кто тога принимал этот мост. Может Пушкин?
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