Стало известно, когда закончится ремонт Комсомольского моста в Ярославле

Стало известно, когда закончится ремонт Комсомольского моста в Ярославле

Власти ищут подрядчика для проведения работ

3 комментария
Когда откроют Комсомольский мост в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда откроют Комсомольский мост в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчика для ремонта Комсомольского моста через Которосль. Конкурс объявили вечером 14 августа 2025.

За работы компании готовы заплатить 25 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство конкурентной политики Ярославской области. Подрядчика определят 28 августа.

«С даты заключения контракта по 1 ноября 2025 работы выполняются круглосуточно в соответствии с графиком выполнения работ по ремонту», — говорится в проектной документации.

Ремонт моста пройдет в два этапа. С момента подписания контракта до 20 октября проведут подготовительные работы и установят гидроизоляцию. С 20 октября до 1 ноября займутся основным ремонтом мостового полотна и монтажом деформационных швов. Получается, к ноябрю ремонт моста должны завершить.

«Гарантия на нижний слой дорожного покрытия — 5 лет, на верхний слой и износ из асфальтобетона — 6 лет (в зависимости от интенсивности движения). На дорожную разметку — не менее 1 года, согласно сроку ее функциональной долговечности», — уточняется в документах.

Напомним, что Комсомольский мост в Ярославле был построен восемь лет назад, в 2018 году. Правда, практически сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.

В мае 2025 года власти решили отремонтировать асфальт на проезжей части моста. Но после снятия верхнего слоя покрытия было обнаружено существенное разрушение нижнего слоя и гидроизоляции. В результате было принято решение об остановке работ и возобновлении их в уже более полном объеме. В июне проезд транспорта по мосту временно запретили.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Мост Ремонт Конкурс
Комментарии
3
Гость
52 минуты
А отремонтировать его нельзя по гарантии? Силами того, кто при прошлом капитальном ремонте накосячил.
Гость
39 минут
Кто бы сомневался,что мелкие ремонты им не интересны,сняли так,что все повредили,да и ремонт,в осенне - зимний период,не оставит качество выполненных работ.Вот и лето прошло,так работают службы .,для которых день прошел и ладно,они никуда не торопятся.
Читать все комментарии
