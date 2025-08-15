Стало известно, когда закончится ремонт Комсомольского моста в Ярославле

Когда откроют Комсомольский мост в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчика для ремонта Комсомольского моста через Которосль. Конкурс объявили вечером 14 августа 2025.

За работы компании готовы заплатить 25 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство конкурентной политики Ярославской области. Подрядчика определят 28 августа.

«С даты заключения контракта по 1 ноября 2025 работы выполняются круглосуточно в соответствии с графиком выполнения работ по ремонту», — говорится в проектной документации.

Ремонт моста пройдет в два этапа. С момента подписания контракта до 20 октября проведут подготовительные работы и установят гидроизоляцию. С 20 октября до 1 ноября займутся основным ремонтом мостового полотна и монтажом деформационных швов. Получается, к ноябрю ремонт моста должны завершить.

«Гарантия на нижний слой дорожного покрытия — 5 лет, на верхний слой и износ из асфальтобетона — 6 лет (в зависимости от интенсивности движения). На дорожную разметку — не менее 1 года, согласно сроку ее функциональной долговечности», — уточняется в документах.

Напомним, что Комсомольский мост в Ярославле был построен восемь лет назад, в 2018 году. Правда, практически сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.