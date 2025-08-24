Где будут строить новый мост через Волгу в Ярославле? Схема строительства дороги

Где построят новый мост через Волгу Источник: Михаил Евраев / Telegram

Один из самых ожидаемых объектов в Ярославле — Карабулинская развязка, которую обещают городу с 70-х годов прошлого века. Власти наконец приступили к осуществлению планов. Первым этапом реализации станет третий мост через Волгу.

В августе 2025 года был определен подрядчик, который должен будет до конца 2026-го построить транспортные развязки на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги. Это обойдется в 1,4 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что это подготовительные работы к непосредственному строительству моста. Он свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Мост будет вести от Тормозного шоссе (правый берег Волги) до улицы Клубной (левый берег). Длина моста составит приблизительно 1345 метров, он будет иметь четыре полосы движения.

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Напомним, что из-за строительства моста на Тормозном шоссе снесут 3 промышленных объекта, а за Волгой — 16 жилых домов на улице 1-й Шоссейной и земельный участок у трехподъездного дома № 2а на Клубной улице. О том, как местные жители относятся к работам, читайте в репортаже 76.RU.