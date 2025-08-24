НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 743мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
«Пир на Волге». Онлайн-трансляция
Как подготовить ребенка к школе
Ярославский бренд покорил Россию
Программа «Пира на Волге»
Ярославны выстроили рейтинг роддомов
Вандал разгромил фасад библиотеки
Схема третьего моста через Волгу
Под Переславлем в ДТП погиб человек
В Ярославской области снимают кино
Дороги и транспорт Карабулинская развязка Где будут строить новый мост через Волгу в Ярославле? Схема строительства дороги

Где будут строить новый мост через Волгу в Ярославле? Схема строительства дороги

Работы должны начать уже в 2025 году

1 890
15 комментариев
Где построят новый мост через Волгу | Источник: Михаил Евраев / TelegramГде построят новый мост через Волгу | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Где построят новый мост через Волгу

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Один из самых ожидаемых объектов в Ярославле — Карабулинская развязка, которую обещают городу с 70-х годов прошлого века. Власти наконец приступили к осуществлению планов. Первым этапом реализации станет третий мост через Волгу.

В августе 2025 года был определен подрядчик, который должен будет до конца 2026-го построить транспортные развязки на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги. Это обойдется в 1,4 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что это подготовительные работы к непосредственному строительству моста. Он свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Мост будет вести от Тормозного шоссе (правый берег Волги) до улицы Клубной (левый берег). Длина моста составит приблизительно 1345 метров, он будет иметь четыре полосы движения.

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Напомним, что из-за строительства моста на Тормозном шоссе снесут 3 промышленных объекта, а за Волгой — 16 жилых домов на улице 1-й Шоссейной и земельный участок у трехподъездного дома № 2а на Клубной улице. О том, как местные жители относятся к работам, читайте в репортаже 76.RU.

Всё, что известно о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки, мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Третий мост через Волгу Подрядчик Строительство
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED4
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
50 минут
Делаем ставки,господа! Один к пяти-что опять всё через ж пойдёт! ))
Гость
13 минут
Они модульную поликлинику не могут сдать, берутся за объекты, миллионы потраченных денег, и изуродованных парков и перекладывание плиток
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление