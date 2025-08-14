В Ярославле заключили контракт на строительство третьего моста через Волгу

В Ярославле начнут строить третий мост через Волгу Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле подписали контракт на строительство третьего моста через Волгу. Об этом свидетельствуют данные с сайта «Госзакупок». Ранее стало известно, что работы будет выполнять ООО «Трансстроймеханизация», запросившее за работы 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей.

Указано, что контракт был заключен 13 августа 2025 года. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2026 года. Подрядчику предстоит выполнить 25 этапов работы. Известно, что ООО «Трансстроймеханизация» будет привлекать субподрядчиков, на что будет потрачено 1 млрд 412 млн 314 тысяч 120 рублей 84 копейки.

Как сообщал губернатор Михаил Евраев, у компании 20-летний опыт работы. «Трансстроймеханизация» входит в дивизион «Дороги и мосты» инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой», который включает, в том числе ярославскую компанию «Мостоотряд-6». Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», «Нацпроектстрой» был создан структурами миллиардера Аркадия Ротенберга и ВЭБ.

ООО «Трансстроймеханизация» — компания, зарегистрированная в Моске и образованная в июле 2005 года. Фирма занимается строительством дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Денис Воронкин. Единственным учредителем указано АО «Дороги и мосты». В 2024 году компания заработала 142,6 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов составила 724,5 млн. Данные об акционерах АО «Дороги и мосты», в состав которого входит «Трансстроймеханизация», на август 2025 года не раскрываются.

Одни из самых известных проектов, которыми занималась «Трансстроймеханизация» — КАД в Санкт-Петербурге, М12 «Восток», аэропорты Шереметьево, Сочи и Петропавловск-Камчатский, трасса А-289 из Краснодара к Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что подрядчик должен начать работы уже осенью. Территориально из будут проводить от транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги.