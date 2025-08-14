НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 752мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Сбили 5-месячную девочку
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Вынесли приговор эксгибиционисту
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Переезд Минобра
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Где остались места в 10-е классы
Дороги и транспорт Карабулинская развязка Подробности В Ярославле заключили контракт на строительство третьего моста через Волгу

В Ярославле заключили контракт на строительство третьего моста через Волгу

Когда начнутся работы

443
1 комментарий
В Ярославле начнут строить третий мост через Волгу | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославле начнут строить третий мост через Волгу | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле начнут строить третий мост через Волгу

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославле подписали контракт на строительство третьего моста через Волгу. Об этом свидетельствуют данные с сайта «Госзакупок». Ранее стало известно, что работы будет выполнять ООО «Трансстроймеханизация», запросившее за работы 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей.

Указано, что контракт был заключен 13 августа 2025 года. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2026 года. Подрядчику предстоит выполнить 25 этапов работы. Известно, что ООО «Трансстроймеханизация» будет привлекать субподрядчиков, на что будет потрачено 1 млрд 412 млн 314 тысяч 120 рублей 84 копейки.

Как сообщал губернатор Михаил Евраев, у компании 20-летний опыт работы. «Трансстроймеханизация» входит в дивизион «Дороги и мосты» инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой», который включает, в том числе ярославскую компанию «Мостоотряд-6». Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», «Нацпроектстрой» был создан структурами миллиардера Аркадия Ротенберга и ВЭБ.

ООО «Трансстроймеханизация» — компания, зарегистрированная в Моске и образованная в июле 2005 года. Фирма занимается строительством дорог и автомагистралей.

Генеральный директор — Денис Воронкин. Единственным учредителем указано АО «Дороги и мосты». В 2024 году компания заработала 142,6 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов составила 724,5 млн. Данные об акционерах АО «Дороги и мосты», в состав которого входит «Трансстроймеханизация», на август 2025 года не раскрываются.

Одни из самых известных проектов, которыми занималась «Трансстроймеханизация» — КАД в Санкт-Петербурге, М12 «Восток», аэропорты Шереметьево, Сочи и Петропавловск-Камчатский, трасса А-289 из Краснодара к Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что подрядчик должен начать работы уже осенью. Территориально из будут проводить от транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги.

Все, что известно о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Третий мост через Волгу Подрядчик Строительство Работы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
Где нытики?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление