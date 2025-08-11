«Отторжение, далее принятие»: ярославцы высказались о введении платных парковок на дорогах

В Ярославской области парковки на дорогах хотят сделать платными Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области собираются создать новые платные парковки на дорогах. О том, что это может произойти в ближайшее время, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, на дорогах в городах региона оборудуют около шести тысяч платных парковочных мест. Начнут с Ярославля и Углича. Цель — увеличение пропускной способности дорог и повышение безопасности дородного движения.

Ярославцы высказались об идее властей

«Зато всегда есть место»

Многие нововведение поддержали.

«В центре платные парковки — нормально. Приехал, сходил в магазин — 100 рублей отдал. Зато всегда есть место. Сейчас центр заставлен авто офисного планктона. Многие города проходили через это, первые 2-3 месяца — отторжение, далее принятие», — высказался один из читателей 76.RU.

«Давно пора разгружать город от хаотичной парковки. Бесплатных парковок вообще не должно быть, все улицы заставлены. Транспорту ехать негде, людям негде ходить. Надо порядок наводить в городе!», — поддержал его единомышленник.

Люди пишут, что особенно платное парковочное пространство нужно на Волжской и Которосльной набережных, улице Собинова от Большой Октябрьской до Пушкина, на проспекте Октября от Красной площади до Республиканской и на Советской улице от Красной площади до Республиканской — они, по наблюдениям ярославцев, являются самыми загруженными.

«Это грабеж!»

Впрочем, не все готовы платить за то, что до этого было бесплатным.

«Это очередной грабеж!», — возмущаются в комментариях.

«Читаем между строк: „Цель — заработать денег из воздуха!“», — критикуют ярославцы идею властей.

У жителей города возникают сомнения в том, что система будет работать так, как нужно.

«У Ярославля-Главного сделали платную парковку. Теперь машины ставят под запрещающими знаками, в полосе движения, и никто их не наказывает», — обосновывают свои опасения жители.

Ярославцы за новые запреты

А кто-то считает, что нужно пойти дальше и вовсе запретить или резко сократить не только парковку на центральных улицах, но и проезд по ним.

«Лучше уменьшить центральные дороги за счет высадки деревьев и вело/сим инфраструктуры, и скорость ограничить до 40 км в час по всему центру. Чтобы было меньше шума и пыли», — пишут ярославцы.

«Нужно полностью запретить легковые автомобили в городе, только общественный транспорт. Все, кто едет транзитом, — пусть едут в объезд», — категоричны жители города.

«На Некрасова от Республиканской до Ушинского только после запрета стал возможен нормальный разъезд авто и уборка обочины. И тут на тебе — к черту безопасность и чистоту, главное — монета для области и города. Зимой при запаркованных авто уборки не будет. Хотите пробок там, где их не было?», — возмущаются в комментариях.