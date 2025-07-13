Стало известно, когда и где в Ярославле начнут строить новый мост через Волгу

Когда начнутся работы Источник: ОАО «Институт Гипростроймост»

Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле может начаться уже осенью 2025 года. Власти начали искать подрядчика. Если он благополучно найдется, осенью начнутся подготовительные работы.

Стройку начнут с транспортной развязки на Тормозном шоссе в районе Речного порта и эстакадной части на правом берегу Волги. Вторая очередь работ — возведение основной части моста через Волгу с организацией выезда на улицу Клубную.

«Провели комплексную, серьезную работу, чтобы доказать, насколько этот объект необходим для города и региона. Получили поддержку президента и федерального правительства. Мы смогли добиться выделения федеральных денег на первый этап — это 4 млрд рублей на 2026 год и еще 4 млрд рублей уже стоят в федеральном бюджете на следующие годы. Но общая стоимость строительства моста составит порядка 30 миллиардов. За оставшуюся часть средств еще предстоит побороться», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта уточнили, что сейчас просчитывают размеры компенсаций за земельные участки и объекты недвижимости, попадающие в зону строительства моста.

«До 18 августа должны быть подготовлены отчеты по оценке 34 участков и 27 объектов капитального строительства, подлежащих изъятию. В настоящее время проведено обследование 32 земельных участков и расположенных на них объектов. После завершения оценки документы в установленном законом порядке направляются собственникам для ознакомления и принятия решения. Все владельцы недвижимости, попадающей под снос, заблаговременно уведомлены о предстоящих изменениях. Для максимальной прозрачности процесса с каждым собственником проводятся индивидуальные консультации, чтобы разъяснить порядок компенсации и ответить на вопросы», — уточнили в Министерстве.