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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Подробности Стало известно, когда и где в Ярославле начнут строить новый мост через Волгу

Стало известно, когда и где в Ярославле начнут строить новый мост через Волгу

Подробности масштабного проекта

884
14 комментариев
Когда начнутся работы | Источник: ОАО&nbsp;«Институт Гипростроймост»Когда начнутся работы | Источник: ОАО&nbsp;«Институт Гипростроймост»

Когда начнутся работы

Источник:

ОАО «Институт Гипростроймост»

Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле может начаться уже осенью 2025 года. Власти начали искать подрядчика. Если он благополучно найдется, осенью начнутся подготовительные работы.

Стройку начнут с транспортной развязки на Тормозном шоссе в районе Речного порта и эстакадной части на правом берегу Волги. Вторая очередь работ — возведение основной части моста через Волгу с организацией выезда на улицу Клубную.

«Провели комплексную, серьезную работу, чтобы доказать, насколько этот объект необходим для города и региона. Получили поддержку президента и федерального правительства. Мы смогли добиться выделения федеральных денег на первый этап — это 4 млрд рублей на 2026 год и еще 4 млрд рублей уже стоят в федеральном бюджете на следующие годы. Но общая стоимость строительства моста составит порядка 30 миллиардов. За оставшуюся часть средств еще предстоит побороться», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта уточнили, что сейчас просчитывают размеры компенсаций за земельные участки и объекты недвижимости, попадающие в зону строительства моста.

«До 18 августа должны быть подготовлены отчеты по оценке 34 участков и 27 объектов капитального строительства, подлежащих изъятию. В настоящее время проведено обследование 32 земельных участков и расположенных на них объектов. После завершения оценки документы в установленном законом порядке направляются собственникам для ознакомления и принятия решения. Все владельцы недвижимости, попадающей под снос, заблаговременно уведомлены о предстоящих изменениях. Для максимальной прозрачности процесса с каждым собственником проводятся индивидуальные консультации, чтобы разъяснить порядок компенсации и ответить на вопросы», — уточнили в Министерстве.

Все новости по теме строительства третьего моста и Карабулинской развязки мы собираем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора
Карабулинская развязка Мост
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Комментарии
14
Гость
1 час
"Может начаться" ,а может и не начаться...Постоянные обманы.Кто этой власти поверит то?
Гость
58 минут
Ранее озвученная стоимость строительства 30 миллиардов рублей,а выделено 4 и еще 4 на СЛЕДУЮЩИЕ годы,с нехваткой 22 миллиардов(в сегодняшних ценах) А губернатор Евраев не хочет нам озвучить СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА при таком нелепом финансировании? Сколько лет или десятилетий будет идти стройка? Как вообще можно начинать стройку без необходимых денег?! Это чистой воды разбазаривание народных денег в угоду популистским амбициям пришлых варягов в нашу область
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