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Дороги и транспорт Карабулинская развязка В Ярославле ищут подрядчика для строительства третьего моста через Волгу

В Ярославле ищут подрядчика для строительства третьего моста через Волгу

Сколько ему готовы заплатить за работу

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17 комментариев
В Ярославле третий мост через Волгу начнут строить 20 августа 2025 года | Источник: Михаил Евраев / T.meВ Ярославле третий мост через Волгу начнут строить 20 августа 2025 года | Источник: Михаил Евраев / T.me

В Ярославле третий мост через Волгу начнут строить 20 августа 2025 года

Источник:

Михаил Евраев / T.me

Власти ищут подрядчика для начала строительства третьего моста через Волгу в Ярославле. Соответствующая закупка была размещена на сайте «Госзакупок» 13 июля 2025 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июля.

За работы регион готов заплатить подрядчику 4 млрд 117 млн 533 тысячи рублей. Заказчиком выступает Министерство конкурентной политики Ярославской области. Согласно проекту государственного контракта, начать первый этап работ планируют 20 августа 2025 года, а завершить — до 1 декабря 2026 года.

«В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)», — говорится в документах.

Как ранее сообщил губернатор Михаил Евраев, часть денег для строительства третьего моста через Волгу была получена из федерального бюджета.

«Мы смогли добиться выделения федеральных денег на первый этап — это 4 млрд рублей на 2026 год, и еще 4 млрд рублей уже стоят в федеральном бюджете на следующие годы. Но общая стоимость строительства моста составит порядка 30 миллиардов. За оставшуюся часть средств еще предстоит побороться», — отметил глава региона.

Под строительство третьего моста через Волгу в Ярославле у собственников будут изъяты 34 земельных участка и 27 объектов капитального строительства.

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«В настоящее время проведено обследование 32 земельных участков и расположенных на них объектов. После завершения оценки документы в установленном законом порядке направляются собственникам для ознакомления и принятия решения», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 13 июля.

В Минтрансе добавили, что все владельцы недвижимости, попадающей под снос, были заранее уведомлены о предстоящих изменениях. Для обеспечения прозрачности процесса с каждым из них проводятся индивидуальные консультации, в рамках которых разъясняется порядок компенсации и даются ответы на возникающие вопросы.

Все новости о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки мы собираем в специальном сюжете.

Как считаете, нужен в Ярославле третий мост через Волгу?

Всего проголосовало: 48
Конечно, достали эти пробки
Вроде и имеющихся мостов хватает
Мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Третий мост через Волгу Карабулинская развязка Строительство
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Комментарии
17
Гость
28 минут
2 сентября 2022 г. 15:46 Путин поручил реализовать проект строительства до 2028г третьего моста в Ярославле Ярославль. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить совместно с органами исполнительной власти Ярославской области реализацию в 2023-2027 годах проекта строительства в Ярославле моста через Волгу, который станет частью Карабулинской развязки, сообщается на сайте президента России в пятницу. А воз и ныне там.
Гость
55 минут
как при таком финансировании еще не нашли ЕКС? :)
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