«В нашем возрасте без машины никак». 76-летний водитель ответил на идею ужесточить контроль над пожилыми автомобилистами

На данный момент водители проходят медкомиссию раз в 10 лет, вне зависимости от возраста Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В России предложили ввести дополнительные проверки для водителей старше 60 лет. С инициативой выступило МВД. Предложение прописано в проекте «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», который размещен на портале нормативных правовых актов.

В ведомстве объясняют, что возрастные автомобилисты часто становятся виновниками ДТП. И чтобы снизить количество аварий, предлагают ужесточить контроль за состоянием их здоровья.

Наши коллеги из E1.RU поговорили с водителями, которые попадают в эту группу риска. И узнали, как они восприняли инициативу.

Михаил Леванюк, 76 лет

Водитель бережно относится к своей машине Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Каждое утро Михаил Иванович заботливо протирает стекла своей машины. Он старается держать ее в идеальной чистоте. Серый Chevrolet — его пятый автомобиль за 58 лет водительского стажа. И без него, признается пенсионер, он как без ног. Особенно после того, как они с супругой оба пережили инсульты.

«В нашем возрасте без машины никак. Я пройду метров 100–150, ноги устают. А бабушка вообще кое-как ходит, — рассказывает Михаил Иванович. — Мы живем в частном секторе. У нас магазины далеко, больница тоже, пешком не дойдем, а рядом даже нет автобусной остановки».

Михаил Иванович водит аккуратно и ругает внука, что тот гоняет Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Пенсионер говорит, что ни за что не сядет за руль, если будет плохо себя чувствовать Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Михаил Иванович шутит, что собрал почти всю коллекцию водительских категорий. Не хватает только грузовой. Он с 18 лет работал трактористом, а еще умеет управлять мотоциклом. Человек, который всю жизнь провел за рулем, считает себя не старым водителем, а опытным.

«Я уверенно себя чувствую за рулем. У меня за всю жизнь одно ДТП, и то не по моей вине, обгонял меня один по обочине и зацепил. Потом ремонтировал мою машину за свой счет, — говорит пенсионер. — Если даже у меня чуть-чуть температура, я не сяду за руль. Никуда не поеду. Зачем рисковать, я не буду».

Пока мы общались с Михаилом Ивановичем, жена ждала, когда он освободится, чтобы съездить на машине в магазин Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Традиционный автомаршрут пенсионера — всего несколько километров. Это раньше он на машине мотался в Екатеринбург по делам и к родственникам. Теперь старается в большой город не ездить, но здоровье здесь ни при чем — просто не нравится стоять в пробках.

Пенсионер уверен, что водит лучше многих молодых водителей Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Через два года Михаилу Ивановичу нужно будет обновить права и пройти медкомиссию. Из-за новой инициативы он, признается, немного переживает.

«Не понимаю, зачем они вводят это всё. Они сами на машинах ездят. А почему мы не можем ездить на машинах? Лучше бы обращали внимание на то, что сейчас маленькие мальчишки уже ездят на мотоциклах. И их сшибают. У нас тут недавно сбили одного. Так и он, и водитель с супругой в больницу попали», — говорит водитель.

«Водить нет необходимости»

65-летний Николай Михайлович уже два года не садится за руль. Он так решил сам — без медкомиссий. Начал замечать, что зрение стало хуже, и пересел на пассажирское сиденье к дочке.

«Не видел ничего. Знаки, дорога — всё как в пелене», — вспоминает водитель.

Машина простаивает на парковке Источник: читатель E1.RU

Николай Михайлович поздно начал водить машину — в 34 года. Говорит, до этого автомобиль был ему ни к чему. По профессии он машинист — и управлял поездами.

Зрение у пенсионера упало в 2023 году. С тех пор он уже сделал операцию на глазах, но за руль больше так и не сел. Его Peugeot Partner теперь простаивает на парковке. Но продать автомобиль хозяин не решается. Вдруг еще появится желание дать газу.

«Сейчас просто надобности нет водить», — лаконично поясняет Николай Михайлович.

ДТП с пожилыми водителями

В МВД России, которое выступило с инициативой ужесточить медицинский контроль, приводят официальную статистику. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине пожилых водителей увеличилось на 25%, число погибших — на 33%, пострадавших — на 22%.

В ведомстве отмечают, что люди старше 60 лет чаще устраивают аварии, чем представители других возрастных групп.

«Изложенное потребует адаптации лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей», — говорится в проекте.

E1.RU рассказывал о страшном ДТП, которое произошло в Екатеринбурге 17 октября 2023-го. Автомобиль, за рулем которого был 79-летний Юрий Бабушкин, на большой скорости въехал в остановку. На месте погибли два человека — 58-летняя женщина и 49-летний мужчина.

ДТП попало на видео Источник: читатель E1.RU

После аварии Юрий Николаевич рассказывал E1.RU, что у него давно проблемы с сердцем. Несколько лет назад он перенес инфаркт и аортокоронарное шунтирование. Но врачи не запрещали ему садиться за руль. Говорит, он всегда ездил аккуратно и раньше не попадал в серьезные ДТП.

«Я анализировал этот день, у меня еще с утра было состояние не очень хорошее. Видимо, сердце прихватило, — рассказывал тогда Юрий Николаевич. — Я попал в аховую ситуацию, сейчас не знаю, как мне теперь жить и зачем».

Виновник ДТП рассказал, как сбил толпу Источник: Надежда Александрова / Городские медиа

Бабушкина судили по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Сейчас он отбывает наказание в колонии-поселении. Его приговорили к двум годам.

Еще перед тем как суд вынес решение, мужчина сказал, что больше никогда не сядет за руль.

«60 — это не возраст»

Идея ужесточить контроль за водителями старше 60 лет вызвала бурное обсуждение. Многие считают, что ограничения по возрасту выглядят спорно.

«Моему деду 88, он всё еще за рулем, с „Нивы“ на иномарку пересел только пару лет назад. Бодряком гоняет, на спорте всю жизнь», — рассказал читатель E1.RU Алексей Васильев.

«То есть работать после шестидесяти человек в состоянии, а водить машину уже нет», — высказался Михаил.

Вожу без проблем. Самочувствие супер. Жить без машины не могу. 60 — это не возраст, а рассвет сил и энергии. Ольга водитель

«Не от возраста, а от здоровья зависит реакция на дороге. Уж пенсионеры-то аккуратнее ездят, а все аварии только молодежь совершает, гоняют как полоумные. Инсульт и инфаркт может и в 25–30 случиться. И авария», — считает Мила.

Предложение МВД вызвало жаркие споры среди водителей Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Есть и те, кто поддерживает инициативу МВД.

«Я за ограничения. Много историй знаю, как люди старшего поколения убивались на дорогах из-за рассеянности и плохого самочувствия. Лучше даже с 50 ограничить», — читает Фирдавс Рахимонов.

«Пенсионеры (не все!) мощно бывает тупят на дороге. Создают аварийные ситуации и едут ниже скорости потока. После 65 нужно проводить какие-то тесты на быстроту реакции, скорость мышления. Я езжу очень много по городу и часто замечаю, как наши пожилые люди уже не очень уверенно себя чувствуют за рулем», — рассказал наш читатель Евгений.

Мнения экспертов

По мнению автоюриста Дмитрия Ларионова, ужесточать контроль только за пожилыми водителями — бессмысленно. Болезни, с которыми нельзя за руль, могут возникнуть у людей любых возрастов.

«На мой взгляд, нужна просто хорошая интеграция с уже имеющимися ведомствами здравоохранения, чтобы МВД более-менее автоматизированно узнавало о появлении у водителя любого возраста заболеваний, при которых запрещено управление автомобилем, по состоявшемуся факту обращения и диагностирования болезни», — говорит автоэксперт Дмитрий Ларионов.

Врачи, которые работают с пожилыми людьми, поддерживают полицейских. В Европе и Японии уже существуют программы регулярных тестов для возрастных водителей. Ведь даже если человек чувствует себя бодро, его реакции с годами становятся медленнее, а внимание рассеянным.

«С возрастом подвижность мозговой деятельности, высшей нервной деятельности уже не такая. В какой-то экстренной ситуации (например, выскочил ребенок на дорогу) он может не успеть среагировать: медленнее заметит или совсем не заметит. Особенно в темное время суток», — рассказывает медицинский психолог свердловской психиатрической больницы № 6 Виктория Дихорь.

Проблема в том, говорит эксперт, что пожилые водители часто не замечают постепенного ухудшения здоровья. И уверенно садятся за руль. Поэтому, по мнению психолога, проходить медицинскую комиссию автомобилистам-пенсионерам нужно чаще, чем раз в 10 лет.

«Правила дорожного движения едины, но если говорить про перекрытия дорог, новые знаки — перестроиться и запомнить нововведения им очень тяжело порой. И из-за этого часто создают помехи на дороге другим водителям. Часто именно пожилые люди не могут разобраться с навигатором, не понимают, правильно ли они едут, смотрят карту», — говорит Виктория Дихорь.

Как вы считаете, нужно ли ужесточать требования к водителям из-за возраста? Всего проголосовало: 7 Да, запрещать водить тем, кто старше 60 Да, запрещать водить тем, кто старше 70 Да, запрещать водить тем, кто старше 80 Запрещать водить не надо, но медосмотр пусть проходят чаще Не нужно ничего менять