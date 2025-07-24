«В нашем возрасте без машины никак». 76-летний водитель ответил на идею ужесточить контроль над пожилыми автомобилистами

В России предложили ввести дополнительные проверки для водителей старше 60 лет. С инициативой выступило МВД. Предложение прописано в проекте «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», который размещен на портале нормативных правовых актов.
В ведомстве объясняют, что возрастные автомобилисты часто становятся виновниками ДТП. И чтобы снизить количество аварий, предлагают ужесточить контроль за состоянием их здоровья.
Наши коллеги из E1.RU поговорили с водителями, которые попадают в эту группу риска. И узнали, как они восприняли инициативу.
Михаил Леванюк, 76 лет
Каждое утро Михаил Иванович заботливо протирает стекла своей машины. Он старается держать ее в идеальной чистоте. Серый Chevrolet — его пятый автомобиль за 58 лет водительского стажа. И без него, признается пенсионер, он как без ног. Особенно после того, как они с супругой оба пережили инсульты.
«В нашем возрасте без машины никак. Я пройду метров 100–150, ноги устают. А бабушка вообще кое-как ходит, — рассказывает Михаил Иванович. — Мы живем в частном секторе. У нас магазины далеко, больница тоже, пешком не дойдем, а рядом даже нет автобусной остановки».
Михаил Иванович шутит, что собрал почти всю коллекцию водительских категорий. Не хватает только грузовой. Он с 18 лет работал трактористом, а еще умеет управлять мотоциклом. Человек, который всю жизнь провел за рулем, считает себя не старым водителем, а опытным.
«Я уверенно себя чувствую за рулем. У меня за всю жизнь одно ДТП, и то не по моей вине, обгонял меня один по обочине и зацепил. Потом ремонтировал мою машину за свой счет, — говорит пенсионер. — Если даже у меня чуть-чуть температура, я не сяду за руль. Никуда не поеду. Зачем рисковать, я не буду».
Традиционный автомаршрут пенсионера — всего несколько километров. Это раньше он на машине мотался в Екатеринбург по делам и к родственникам. Теперь старается в большой город не ездить, но здоровье здесь ни при чем — просто не нравится стоять в пробках.
Через два года Михаилу Ивановичу нужно будет обновить права и пройти медкомиссию. Из-за новой инициативы он, признается, немного переживает.
«Не понимаю, зачем они вводят это всё. Они сами на машинах ездят. А почему мы не можем ездить на машинах? Лучше бы обращали внимание на то, что сейчас маленькие мальчишки уже ездят на мотоциклах. И их сшибают. У нас тут недавно сбили одного. Так и он, и водитель с супругой в больницу попали», — говорит водитель.
«Водить нет необходимости»
65-летний Николай Михайлович уже два года не садится за руль. Он так решил сам — без медкомиссий. Начал замечать, что зрение стало хуже, и пересел на пассажирское сиденье к дочке.
«Не видел ничего. Знаки, дорога — всё как в пелене», — вспоминает водитель.
Николай Михайлович поздно начал водить машину — в 34 года. Говорит, до этого автомобиль был ему ни к чему. По профессии он машинист — и управлял поездами.
Зрение у пенсионера упало в 2023 году. С тех пор он уже сделал операцию на глазах, но за руль больше так и не сел. Его Peugeot Partner теперь простаивает на парковке. Но продать автомобиль хозяин не решается. Вдруг еще появится желание дать газу.
«Сейчас просто надобности нет водить», — лаконично поясняет Николай Михайлович.
ДТП с пожилыми водителями
В МВД России, которое выступило с инициативой ужесточить медицинский контроль, приводят официальную статистику. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине пожилых водителей увеличилось на 25%, число погибших — на 33%, пострадавших — на 22%.
В ведомстве отмечают, что люди старше 60 лет чаще устраивают аварии, чем представители других возрастных групп.
«Изложенное потребует адаптации лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей», — говорится в проекте.
E1.RU рассказывал о страшном ДТП, которое произошло в Екатеринбурге 17 октября 2023-го. Автомобиль, за рулем которого был 79-летний Юрий Бабушкин, на большой скорости въехал в остановку. На месте погибли два человека — 58-летняя женщина и 49-летний мужчина.
После аварии Юрий Николаевич рассказывал E1.RU, что у него давно проблемы с сердцем. Несколько лет назад он перенес инфаркт и аортокоронарное шунтирование. Но врачи не запрещали ему садиться за руль. Говорит, он всегда ездил аккуратно и раньше не попадал в серьезные ДТП.
«Я анализировал этот день, у меня еще с утра было состояние не очень хорошее. Видимо, сердце прихватило, — рассказывал тогда Юрий Николаевич. — Я попал в аховую ситуацию, сейчас не знаю, как мне теперь жить и зачем».
Бабушкина судили по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Сейчас он отбывает наказание в колонии-поселении. Его приговорили к двум годам.
Еще перед тем как суд вынес решение, мужчина сказал, что больше никогда не сядет за руль.
«60 — это не возраст»
Идея ужесточить контроль за водителями старше 60 лет вызвала бурное обсуждение. Многие считают, что ограничения по возрасту выглядят спорно.
«Моему деду 88, он всё еще за рулем, с „Нивы“ на иномарку пересел только пару лет назад. Бодряком гоняет, на спорте всю жизнь», — рассказал читатель E1.RU Алексей Васильев.
«То есть работать после шестидесяти человек в состоянии, а водить машину уже нет», — высказался Михаил.
Вожу без проблем. Самочувствие супер. Жить без машины не могу. 60 — это не возраст, а рассвет сил и энергии.
«Не от возраста, а от здоровья зависит реакция на дороге. Уж пенсионеры-то аккуратнее ездят, а все аварии только молодежь совершает, гоняют как полоумные. Инсульт и инфаркт может и в 25–30 случиться. И авария», — считает Мила.
Есть и те, кто поддерживает инициативу МВД.
«Я за ограничения. Много историй знаю, как люди старшего поколения убивались на дорогах из-за рассеянности и плохого самочувствия. Лучше даже с 50 ограничить», — читает Фирдавс Рахимонов.
«Пенсионеры (не все!) мощно бывает тупят на дороге. Создают аварийные ситуации и едут ниже скорости потока. После 65 нужно проводить какие-то тесты на быстроту реакции, скорость мышления. Я езжу очень много по городу и часто замечаю, как наши пожилые люди уже не очень уверенно себя чувствуют за рулем», — рассказал наш читатель Евгений.
Мнения экспертов
По мнению автоюриста Дмитрия Ларионова, ужесточать контроль только за пожилыми водителями — бессмысленно. Болезни, с которыми нельзя за руль, могут возникнуть у людей любых возрастов.
«На мой взгляд, нужна просто хорошая интеграция с уже имеющимися ведомствами здравоохранения, чтобы МВД более-менее автоматизированно узнавало о появлении у водителя любого возраста заболеваний, при которых запрещено управление автомобилем, по состоявшемуся факту обращения и диагностирования болезни», — говорит автоэксперт Дмитрий Ларионов.
Врачи, которые работают с пожилыми людьми, поддерживают полицейских. В Европе и Японии уже существуют программы регулярных тестов для возрастных водителей. Ведь даже если человек чувствует себя бодро, его реакции с годами становятся медленнее, а внимание рассеянным.
«С возрастом подвижность мозговой деятельности, высшей нервной деятельности уже не такая. В какой-то экстренной ситуации (например, выскочил ребенок на дорогу) он может не успеть среагировать: медленнее заметит или совсем не заметит. Особенно в темное время суток», — рассказывает медицинский психолог свердловской психиатрической больницы № 6 Виктория Дихорь.
Проблема в том, говорит эксперт, что пожилые водители часто не замечают постепенного ухудшения здоровья. И уверенно садятся за руль. Поэтому, по мнению психолога, проходить медицинскую комиссию автомобилистам-пенсионерам нужно чаще, чем раз в 10 лет.
«Правила дорожного движения едины, но если говорить про перекрытия дорог, новые знаки — перестроиться и запомнить нововведения им очень тяжело порой. И из-за этого часто создают помехи на дороге другим водителям. Часто именно пожилые люди не могут разобраться с навигатором, не понимают, правильно ли они едут, смотрят карту», — говорит Виктория Дихорь.
Как вы считаете, нужно ли ужесточать требования к водителям из-за возраста?
Ранее со специалистом московской клиники и адвокатом мы разбирали, так ли опасны водители в возрасте.