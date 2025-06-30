Пробки с утра до вечера: показываем проблемную дорогу в Ярославле, которую скоро будут ремонтировать

Показываем пробки в Заволжском районе Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тема пробок в Заволжском районе Ярославля, кажется, актуальная всегда. Пока одни жители Заволги жалуются на затор возле школы № 50, другие застревают на Яковлевском кольце, которое планируют реконструировать уже в этом году.

«Проектно-сметная документация по этому участку направлена на экспертизу. В августе–сентябре планируется начало работ», — отметил мэр Ярославля Артем Молчанов на заседании муниципалитета 18 июня.

Мы отправились на проблемный участок Заволжского района. Заторы на 3-Яковлекской и на кольце не прекращаются в течение дня. В фоторепортаже показываем, как там обстоят дела.

Машины стоят в обе стороны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мешанина начинается на кольце Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя с другой стороны все свободно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Водители, ехавшие с проспекта Авиаторов, обязаны пропускать тех, кто движется по кольцу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заезд на кольцо с других дорог не вызывает проблем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пробка не кончается на кольце и идет дальше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь стоит пешеходный переход, который так же затрудняет движение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большой поток машин движется с 3-й Яковлевской улицы. Там находится еще одна пробка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот этот перекресток. Светофор работает не так долго и проехать успевают единицы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока горит красный, перед светофором успевают скопиться десятки машин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пробка тянется до поворота к областной клинической больнице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и дороги здесь оставляют желать лучшего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все в ямах и трещинах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же здесь начали ремонт дорог Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Движение в сторону деревни Красный Бор стало односторонним на время Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU