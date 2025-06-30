Пробки с утра до вечера: показываем проблемную дорогу в Ярославле, которую скоро будут ремонтировать
Заторы в районе Яковлевского кольца давно мучают жителей
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Тема пробок в Заволжском районе Ярославля, кажется, актуальная всегда. Пока одни жители Заволги жалуются на затор возле школы № 50, другие застревают на Яковлевском кольце, которое планируют реконструировать уже в этом году.
«Проектно-сметная документация по этому участку направлена на экспертизу. В августе–сентябре планируется начало работ», — отметил мэр Ярославля Артем Молчанов на заседании муниципалитета 18 июня.
Мы отправились на проблемный участок Заволжского района. Заторы на 3-Яковлекской и на кольце не прекращаются в течение дня. В фоторепортаже показываем, как там обстоят дела.