НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

4 м/c,

зап.

 729мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,47
EUR 92,28
Священник разбился в ДТП
Отменят льготный проезд
Перевернулся катер
Как провести лето в Ярославле
Как найти поляну земляники
Телезвезда с редкой болезнью
Бюджетное украшение дачи
Обзор аттракционов
Построят эко-отель
Дороги и транспорт Фоторепортаж Пробки с утра до вечера: показываем проблемную дорогу в Ярославле, которую скоро будут ремонтировать

Пробки с утра до вечера: показываем проблемную дорогу в Ярославле, которую скоро будут ремонтировать

Заторы в районе Яковлевского кольца давно мучают жителей

287
2 комментария
Показываем пробки в Заволжском районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем пробки в Заволжском районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем пробки в Заволжском районе Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тема пробок в Заволжском районе Ярославля, кажется, актуальная всегда. Пока одни жители Заволги жалуются на затор возле школы № 50, другие застревают на Яковлевском кольце, которое планируют реконструировать уже в этом году.

«Проектно-сметная документация по этому участку направлена на экспертизу. В августе–сентябре планируется начало работ», — отметил мэр Ярославля Артем Молчанов на заседании муниципалитета 18 июня.

Мы отправились на проблемный участок Заволжского района. Заторы на 3-Яковлекской и на кольце не прекращаются в течение дня. В фоторепортаже показываем, как там обстоят дела.

Машины стоят в обе стороны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМашины стоят в обе стороны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Машины стоят в обе стороны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мешанина начинается на кольце | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМешанина начинается на кольце | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мешанина начинается на кольце

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя с другой стороны все свободно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХотя с другой стороны все свободно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя с другой стороны все свободно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Водители, ехавшие с проспекта Авиаторов, обязаны пропускать тех, кто движется по кольцу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВодители, ехавшие с проспекта Авиаторов, обязаны пропускать тех, кто движется по кольцу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Водители, ехавшие с проспекта Авиаторов, обязаны пропускать тех, кто движется по кольцу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Заезд на кольцо с других дорог не вызывает проблем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаезд на кольцо с других дорог не вызывает проблем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заезд на кольцо с других дорог не вызывает проблем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пробка не кончается на кольце и идет дальше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПробка не кончается на кольце и идет дальше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пробка не кончается на кольце и идет дальше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь стоит пешеходный переход, который так же затрудняет движение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь стоит пешеходный переход, который так же затрудняет движение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь стоит пешеходный переход, который так же затрудняет движение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Большой поток машин движется с 3-й Яковлевской улицы. Там находится еще одна пробка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшой поток машин движется с 3-й Яковлевской улицы. Там находится еще одна пробка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большой поток машин движется с 3-й Яковлевской улицы. Там находится еще одна пробка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот этот перекресток. Светофор работает не так долго и проехать успевают единицы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот этот перекресток. Светофор работает не так долго и проехать успевают единицы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот этот перекресток. Светофор работает не так долго и проехать успевают единицы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока горит красный, перед светофором успевают скопиться десятки машин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПока горит красный, перед светофором успевают скопиться десятки машин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока горит красный, перед светофором успевают скопиться десятки машин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пробка тянется до поворота к областной клинической больнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПробка тянется до поворота к областной клинической больнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пробка тянется до поворота к областной клинической больнице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и дороги здесь оставляют желать лучшего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо и дороги здесь оставляют желать лучшего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и дороги здесь оставляют желать лучшего

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все в ямах и трещинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе в ямах и трещинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все в ямах и трещинах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же здесь начали ремонт дорог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА так же здесь начали ремонт дорог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же здесь начали ремонт дорог

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Движение в сторону деревни Красный Бор стало односторонним на время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДвижение в сторону деревни Красный Бор стало односторонним на время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Движение в сторону деревни Красный Бор стало односторонним на время

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В июле работы должны закончится | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ июле работы должны закончится | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В июле работы должны закончится

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Пробки Ремонт дорог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Ярпортал
4 минуты
Понакупали тачек да в коттедж свои едут. Плохо живут ещё. Мажоров дофига стало, раньше хоть новых русских немного было
Гость
8 минут
Никогда такого не было и вот опять
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление