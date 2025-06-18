В Ярославле реконструируют проблемную дорожную развязку

В Ярославле отремонтируют Яковлевский круг Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Реконструкция дороги в районе так называемого Яковлевского круга в Заволжском районе Ярославля начнется в этом году. О сроке начала работ сообщил мэр города Артем Молчанов на заседании муниципалитета 18 июня.

«Проектно-сметная документация по этому участку направлена на экспертизу. В августе–сентябре планируется начало работ», — отметил глава города.

Он добавил, что контракт на выполнение ремонта рассчитан на два года — 2025-й и 2026-й. При этом финансирование на реализацию проекта уже предусмотрено — средства выделены из областного бюджета и дорожного фонда.

Напомним, жители Заволжского района Ярославля часто жалуются на пробки. Участок у Яковлевского круга является одним из проблемных мест. В апреле 2025 года власти города сообщали, что реконструкция с расширением проезжей части на этом отрезке запланированы только на 2026 год.