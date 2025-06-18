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Дороги и транспорт В Ярославле реконструируют проблемную дорожную развязку

В Ярославле реконструируют проблемную дорожную развязку

Мэр сообщил о начале работ на Яковлевском кольце

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6 комментариев
В Ярославле отремонтируют Яковлевский круг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отремонтируют Яковлевский круг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отремонтируют Яковлевский круг

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Реконструкция дороги в районе так называемого Яковлевского круга в Заволжском районе Ярославля начнется в этом году. О сроке начала работ сообщил мэр города Артем Молчанов на заседании муниципалитета 18 июня.

«Проектно-сметная документация по этому участку направлена на экспертизу. В августе–сентябре планируется начало работ», — отметил глава города.

Он добавил, что контракт на выполнение ремонта рассчитан на два года — 2025-й и 2026-й. При этом финансирование на реализацию проекта уже предусмотрено — средства выделены из областного бюджета и дорожного фонда.

Напомним, жители Заволжского района Ярославля часто жалуются на пробки. Участок у Яковлевского круга является одним из проблемных мест. В апреле 2025 года власти города сообщали, что реконструкция с расширением проезжей части на этом отрезке запланированы только на 2026 год.

Мы публиковали полный список дорог, которые должны отремонтировать в 2025 году в Ярославле. В Заволжском районе в него вошли семь отрезков улиц.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ремонт Заволжский район
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Комментарии
6
Гость
49 минут
Одни грандиозные планы )
Гость
47 минут
Трамвай нужен заволгу, трамвай.
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