Глава «Аэрофлота» заявил о планах получить сотню российских самолетов МС-21 до 2030-го. Объясняем, реально ли это

Глава «Аэрофлота» заявил о планах получить сотню новых самолетов через пять лет Источник: Объединенная авиастроительная корпорация / Россия 24











«Аэрофлот» до 2030 года планирует получить более 100 новых отечественных самолетов МС-21, заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский в интервью «России 24». По словам главы национального перевозчика, идет активная подготовка к эксплуатации этих воздушных судов, пилоты авиакомпании горят желанием переучиваться для управления МС-21 и под их обслуживание строят дополнительные ангары.

МС-21 — это среднемагистральный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов на расстояние до 5100 километров (чуть больше чем между Москвой и Читой). Его проектируют с 2007 года, но серийное производство до сих пор не запущено. Собирают самолеты в Иркутске. Первые МС-21 планировалось поставить авиакомпаниям уже в 2024 году, но сроки постоянно переносили.

До этого Александровский сообщал, что «Аэрофлот» отдаст предпочтение самолету от Иркутского авиазавода, даже если сможет без проблем закупать иностранные воздушные суда (сейчас в парке авиакомпании 171 борт: 59 американских Boeing и 112 европейских Airbus). Реализует ли «Аэрофлот» планы — MSK1.RU обсудил с экспертами в авиационной отрасли.

Что говорят эксперты о перспективах МС-21

Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев назвал «сказками» планы «Аэрофлота» получить сотню МС-21 к 2030 году. Об этом самолете говорят потому, что других вариантов у отечественных авиакомпаний просто нет, объяснил MSK1.RU авиаэксперт.

«Сертификацию не прошло ни оборудование, ни само воздушное судно, ни двигатели. Сколько будут проводить все эти испытательные работы — неизвестно. Переход на отечественные самолеты — это правильно, но пока их просто физически нет», — сказал Горбачев.

Он предположил, что МС-21 могут начать производить в 2026-м, но максимум по пять единиц в год. Даже если выпускать по 10 воздушных судов, на замену зарубежного авиапарка уйдет 20 лет , добавил Горбачев.

«Пока особо не радуемся, летаем на том, что есть», — заключил он.

Фюзеляж МС-21 Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Директор научного центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Александр Фридлянд не стал давать точных прогнозов.

«Серийное производство начинается после завершения испытаний. Поэтому прогнозировать можно будет, только когда будем знать о завершении сертификации», — сказал MSK1.RU Фридлянд.

Авиатор обратил внимание, что сложностей МС-21 добавляют санкции против России, потому что ей приходится самостоятельно производить все компоненты.

«Ни одна страна в мире не делает авиатехнику одна. Никто не делает сам, все делают в кооперации, а у нас ее нет. Это же вопрос санкций», — объяснил эксперт.

МС-21 в ангаре Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Военный летчик, пилот первого класса Андрей Красноперов настроен более оптимистично и подчеркивает, что спешка при создании нового самолета никому не поможет. «Если сказали к 2030 году — значит могут это сделать», — считает он. Пилот назвал МС-21 прекрасным самолетом и добавил, что его друзья-испытатели хвалят машину.

«Просто получилась задержка из-за санкций. А сам самолет облетан, всё прекрасно. Сам планер готов и испытан, проблемы есть с комплектующими и были с двигателем. Хотели ставить заграничный, сейчас свой сделали», — уточнил пилот.

Как рассказал Красноперов, на МС-21 стоит активный джойстик, что отличает его от моделей Airbus. Это значит, что первый и второй пилоты могут контролировать действия друг друга и полет становится безопаснее.

МС-21 в ангаре Иркутского авиазавода Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Сколько лет пилоты ждут МС-21

Разрабатывать воздушное судно нового поколения начали еще в 2007 году. Замгендиректора ОКБ имени Яковлева Аркадий Гуртовой обещал, что серийно производить его начнут в 2016-м. Сроки сдвинули сначала на 2019 год, затем на 2020-й.

После Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) анонсировала серийные поставки МС-21 в 2022 году, но их снова отложили: сначала на 2024 год, потом — на 2025-й. В начале этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заверил, что поставлять лайнеры начнут в 2026-м.

В апреле опытный образец МС-21 с отечественными системами и агрегатами совершил первый полет. Он продлился 1 час 15 минут, лайнер поднялся на высоту 3000 километров. Все системы отработали без замечаний, сообщил летчик-испытатель Роман Таскаев.

Испытательный полет МС-21 Источник: Объединенная авиастроительная корпорация











По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, МС-21 призван заменить Boeing и Airbus в российском небе.

«Сегодняшний полет делает нас на шаг ближе к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещенного МС-21», — сказал он после испытаний.

В «Ростехе» уверены, что поставки МС-21 ожидаются по графику, несмотря на то, что расходы на авиаотрасль могут существенно сократиться.

Пока основная масса заказчиков МС-21 — это российские авиакомпании, однако имеются уже достигнутые предварительные договоренности и с зарубежными перевозчиками. В их числе — танзанийская Air Tanzania, египетская Cairo Aviation, «Азербайджанские авиалинии» и Peruvian Airlines из Перу. Кроме того, о намерении покупки иркутских лайнеров заявляла белорусская компания «Белавиа».