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Дороги и транспорт Парковка у вокзала Ярославль-Главный стает платной: с какой даты

Парковка у вокзала Ярославль-Главный стает платной: с какой даты

Власти приняли решение

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6 комментариев
Парковка у вокзала Ярославль-Главный станет платной с 5 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарковка у вокзала Ярославль-Главный станет платной с 5 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парковка у вокзала Ярославль-Главный станет платной с 5 мая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Платная парковка на площади у вокзала Ярославль-Главный с 1 мая начнет работать в полноценном режиме. Об этом 29 апреля сообщили в мэрии города. При этом власти решили, что брать плату в майские праздники за пользование стоянкой не будут.

«Работы по обустройству платной парковки на площади возле вокзала Ярославль-Главный завершены, вся система прошла тестирование. Мэрией Ярославля принято решение, что в праздничные дни парковка будет бесплатной. Соответственно оплата за пользование будет взиматься только между праздничными выходными — 5–7 мая и начиная с 12 мая», — пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Стоянка включает 113 мест для автомобилей. Плата за пользование составит 30 рублей в час. Первые полчаса пользования парковкой будут бесплатными.

Напомним, работы по обустройству платной парковки у Ярославля-Главного начались в ноябре 2024 года. Стоимость работ составила 20,3 миллиона рублей. Завершить строительство должны были к 1 декабря 2024 года. Но сроки сдвинулись.

Многие ярославцы одобрили идею создания платной парковки в этом месте.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Платные парковки Вокзал Ярославль-Главный
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Комментарии
6
Гость
1 час
это нормальное вление
Гость
1 час
Давно пора! Это хорошее начинание
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