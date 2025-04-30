Парковка у вокзала Ярославль-Главный стает платной: с какой даты

Парковка у вокзала Ярославль-Главный станет платной с 5 мая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Платная парковка на площади у вокзала Ярославль-Главный с 1 мая начнет работать в полноценном режиме. Об этом 29 апреля сообщили в мэрии города. При этом власти решили, что брать плату в майские праздники за пользование стоянкой не будут.

«Работы по обустройству платной парковки на площади возле вокзала Ярославль-Главный завершены, вся система прошла тестирование. Мэрией Ярославля принято решение, что в праздничные дни парковка будет бесплатной. Соответственно оплата за пользование будет взиматься только между праздничными выходными — 5–7 мая и начиная с 12 мая», — пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Стоянка включает 113 мест для автомобилей. Плата за пользование составит 30 рублей в час. Первые полчаса пользования парковкой будут бесплатными.

Напомним, работы по обустройству платной парковки у Ярославля-Главного начались в ноябре 2024 года. Стоимость работ составила 20,3 миллиона рублей. Завершить строительство должны были к 1 декабря 2024 года. Но сроки сдвинулись.