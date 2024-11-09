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Город Начали делать платную парковку у Ярославля-Главного

Начали делать платную парковку у Ярославля-Главного

Обустроить ее планируют до конца 2024 года

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В Ярославле начали делать платную парковку на Привокзальной площади

В Ярославле началось обустройство платной парковки на площади у вокзала Ярославль-Главный. В мэрии города сообщили, что 9 ноября подрядчик приступит к копке траншей для кабелей, необходимых для установки шлагбаумов и паркоматов.

— В понедельник на парковке начнут наносить разметку для максимального эффективного использования площади. Затем специалисты сделают фундамент для шлагбаумов. Дополнительно на площади установят пункт администратора парковки. В течение месяца поступит оборудование — технику установят и подключат, — пояснили в мэрии.

По мнению властей создание здесь платной парковки позволит снизить загруженность площади и и упорядочить стоянку.

Работы планируют завершить до конца 2024 года.

Напомним, подрядчиком на объекте является столичное ПАО «Мобильные Телесистемы». Контракт с ним заключили в конце октября 2024 года. Стоимость работ, включая закупку и установку оборудования, составила 20,3 миллиона рублей. По договору, парковка должна быть построена к 31 декабря 2024 года.

Сейчас их в Ярославле работают две муниципальные платные парковки: на Красной и Богоявленской площадях. Они открылись 10 октября 2016 года. Оставить автомобиль на стоянках можно за 30 рублей в час.

В целом власти планируют сделать платное парковочное пространство на большинстве улиц в центре Ярославля.

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