«Стоимость — смех!»: жители поспорили из-за платной парковки у Ярославля-Главного

На площади у Ярославля-Главного откроют муниципальную платную парковку Источник: Кирилл Поверинов /76.RU











В скором времени парковка у вокзала Ярославль-Главный станет платной. Об этом предупредили в мэрии города. После 20 декабря здесь закончатся работы по созданию муниципальной стоянки. Тем, кто решит оставить у вокзала свой автомобиль, придется заплатить 30 рублей в час. Деньги пойдут в бюджет города.

Мнения горожан о нововведении разделились. Кто-то считает, что брать плату за стоянку в этом месте не справедливо. Другие, наоборот, убеждены, что это решение поможет навести порядок.

Публикуем мнения и тех, и других с сайта 76.RU.

Гость:

— Ужас! За наши деньги творить такое! Даже калькуляции рентабельности нет. Город, то есть мы, отдадим деньги дядям и не получим ничего, кроме убытков и неудобства.

Гость:

— Прогноз такой: пробки и запруженные от стоящих машин улицы и дворы на подъезде к вокзалу из-за непродуманности развода потоков общественного транспорта и приезжающих и отъезжающий пассажиров вокзала.

Гость:

— На соседних улицах не постоишь, знаки. Наоборот, площадь должна освободиться. 30 рублей в час — это немного.

Гость:

— Для встречающих и провожающих реально встать было негде, все забито машинами жильцов соседних домов. В нарушение правил ехали по автобусным полосам.

Гость:

— У наших домов нет привокзальных площадей, ставим во дворах, как получается. Теперь и там жильцы станут как все, а потом приедет машинка и всех сфотографирует за стоянку на газоне.

Гость:

— Во всех городах для посадки и высадки есть бесплатное время и у вокзалов, и в аэропортах.

Гость:

— Пора вводить платные парковки в центральной части города до улицы Победы, включая эту улицу. А то припаркованные авто мешают движению транспорта. От этого и пробки. Давно надо наводить порядок в городе.

Гость:

— Надо просто запретить парковку на всех улицах с общественным транспортом и числом полос четыре и меньше.

Гость:

— В центре сделайте, пожалуйста, платных парковок по 100 рублей в час — припарковаться невозможнои. И бюджету пополнение!

Гость:

— Парковка платная у железнодорожного вокзала — правильное решение! Давно пора это сделать! Каждый раз, когда встречаю детей, приходиться долго искать место для парковки. Вечно там стоят на постоянной основе автомобили жильцов рядом расположенных домов. Единственное что мне не нравиться в этом вопросе: стоимость парковки — всего 30 рублей. Смех да и только! Я вполне серьезно! Оплата за час должна быть не менее100 рублей. А что там можно дольше делать? Это не аэропорт, где постоянно задержки рейсов из-за погодных условий.