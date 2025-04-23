Полное расписание речного трамвайчика в Ярославле

Как будет ходить речной трамвайчик Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле с 1 января откроется речная навигация и начнет работу речной трамвайчик. В Ярославском речном порту опубликовали расписание на 2025 год. Теплоходы будут ходить по Волге до октября.

В этом году стоимость билетов подорожала. В приказах регионального Министерства тарифного регулирования указано, что проезд на речном транспорте пригородного сообщения в одну сторону будет стоить 55 рублей. В 2024 году нужно было платить 50. По другим направлениям цены тоже выросли.

Толга

Расписание движения речного трамвайчика до Толги Источник: Ярославский речной порт

При оплате наличными билет будет стоить 130 рублей, картой или в мобильном приложении — 110 рублей. 55 рублей будет стоить билет при оплате «Якартой». 27,5 рубля или 0 рублей — для льготных категорий по персонифицированной транспортной карте.

«Из-за ограничений платежной системы, банковской картой и „Якартой“ можно оплатить только 3 билета за рейс», — уточнили в речном порту.

Стоимость билета для ребенка от 5 до 10 лет составит 27,5 рублей.

Вакарево

Расписание движения речного трамвайчика до Вакарево Источник: Ярославский речной порт

Стоимость билета рассчитывается по тому же принципу, что и до Толги.

Константиново

Как речной трамвайчик будет ходить до Константиново Источник: Ярославский речной порт

Цены на трамвайчик при движении в Константиново Источник: Ярославский речной порт











Билет для ребенка от 5 до 10 лет будет стоить половину от полной цены для взрослого пассажира.

Новые Ченцы

Расписание движения трамвайчика по маршруту «Ярославль-Новые Ченцы» Источник: Ярославский речной порт

Стоимость билетов по этому направлению Источник: Ярославский речной порт











Тутаев (паром)

Расписание движения речного транспорта в Тутаеве Источник: Ярославский речной порт

Стоимость взрослого билета — 55 рублей, льготного — 27,5 рублей. За детей возрастом от 5 до 10 лет тоже нужно будет заплатить 27, 5 рублей.

Стоимость перевозок грузов в Тутаеве Источник: Ярославский речной порт

Ранее власти сообщали, что на фоне обмеления Волги водный транспорт начнет курсировать с особыми условиями. Открытие водной навигации запланировано на 1 мая. С 18 апреля 2025 года разрешен запуск на воду только маломерных судов.