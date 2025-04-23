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Расписание речного трамвайчика
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Дороги и транспорт Полное расписание речного трамвайчика в Ярославле

Полное расписание речного трамвайчика в Ярославле

Публикуем актуальный график и цены в 2025 году

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1 комментарий
Как будет ходить речной трамвайчик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак будет ходить речной трамвайчик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как будет ходить речной трамвайчик

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 1 января откроется речная навигация и начнет работу речной трамвайчик. В Ярославском речном порту опубликовали расписание на 2025 год. Теплоходы будут ходить по Волге до октября.

В этом году стоимость билетов подорожала. В приказах регионального Министерства тарифного регулирования указано, что проезд на речном транспорте пригородного сообщения в одну сторону будет стоить 55 рублей. В 2024 году нужно было платить 50. По другим направлениям цены тоже выросли.

Толга

Расписание движения речного трамвайчика до Толги | Источник: Ярославский речной портРасписание движения речного трамвайчика до Толги | Источник: Ярославский речной порт

Расписание движения речного трамвайчика до Толги

Источник:

Ярославский речной порт

При оплате наличными билет будет стоить 130 рублей, картой или в мобильном приложении — 110 рублей. 55 рублей будет стоить билет при оплате «Якартой». 27,5 рубля или 0 рублей — для льготных категорий по персонифицированной транспортной карте.

«Из-за ограничений платежной системы, банковской картой и „Якартой“ можно оплатить только 3 билета за рейс», — уточнили в речном порту.

Стоимость билета для ребенка от 5 до 10 лет составит 27,5 рублей.

Вакарево

Расписание движения речного трамвайчика до Вакарево | Источник: Ярославский речной портРасписание движения речного трамвайчика до Вакарево | Источник: Ярославский речной порт

Расписание движения речного трамвайчика до Вакарево

Источник:

Ярославский речной порт

Стоимость билета рассчитывается по тому же принципу, что и до Толги.

Константиново

Как речной трамвайчик будет ходить до Константиново | Источник: Ярославский речной портКак речной трамвайчик будет ходить до Константиново | Источник: Ярославский речной порт

Как речной трамвайчик будет ходить до Константиново

Источник:

Ярославский речной порт

Цены на трамвайчик при движении в Константиново | Источник: Ярославский речной портЦены на трамвайчик при движении в Константиново | Источник: Ярославский речной порт

Цены на трамвайчик при движении в Константиново

Источник:

Ярославский речной порт

Билет для ребенка от 5 до 10 лет будет стоить половину от полной цены для взрослого пассажира.

Новые Ченцы

Расписание движения трамвайчика по маршруту «Ярославль-Новые Ченцы» | Источник: Ярославский речной портРасписание движения трамвайчика по маршруту «Ярославль-Новые Ченцы» | Источник: Ярославский речной порт

Расписание движения трамвайчика по маршруту «Ярославль-Новые Ченцы»

Источник:

Ярославский речной порт

Стоимость билетов по этому направлению | Источник: Ярославский речной портСтоимость билетов по этому направлению | Источник: Ярославский речной порт

Стоимость билетов по этому направлению

Источник:

Ярославский речной порт

Тутаев (паром)

Расписание движения речного транспорта в Тутаеве | Источник: Ярославский речной портРасписание движения речного транспорта в Тутаеве | Источник: Ярославский речной порт

Расписание движения речного транспорта в Тутаеве

Источник:

Ярославский речной порт

Стоимость взрослого билета — 55 рублей, льготного — 27,5 рублей. За детей возрастом от 5 до 10 лет тоже нужно будет заплатить 27, 5 рублей.

Стоимость перевозок грузов в Тутаеве | Источник: Ярославский речной портСтоимость перевозок грузов в Тутаеве | Источник: Ярославский речной порт

Стоимость перевозок грузов в Тутаеве

Источник:

Ярославский речной порт

Ранее власти сообщали, что на фоне обмеления Волги водный транспорт начнет курсировать с особыми условиями. Открытие водной навигации запланировано на 1 мая. С 18 апреля 2025 года разрешен запуск на воду только маломерных судов.

На Волге уже начала работу речная переправа в Тутаеве. Пассажирский теплоход «Москва-114» курсирует с 24 марта.

Ранее мы рассказывали, что будет с маршрутами речных круизов из-за обмеления Волги.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Речной трамвайчик Расписание Волга
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Комментарии
1
Гость
25 минут
на нём ещё наши правнуки будут плавать
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