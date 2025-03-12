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Дороги и транспорт В Ярославской области подорожает проезд на речных трамваях. Обзор цен

В Ярославской области подорожает проезд на речных трамваях. Обзор цен

Сколько теперь будут стоить билеты на водный транспорт

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17 комментариев
Сколько стоит проезд на речном транспорте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоит проезд на речном транспорте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит проезд на речном транспорте

Источник:

В Ярославской области подняли цены на проезд на речных трамваях и паромах. Об этом свидетельствуют данные в приказах регионального Министерства тарифного регулирования, опубликованных 11 марта 2025 года.

Подорожает проезд на речном транспорте пригородного сообщения. Теперь билет в одну сторону будет стоить 55 рублей, а не 50, как в 2024 году.

«Установить тариф на перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении на маршрутах Ярославль — Константиново, Ярославль — Кузьминское, Ярославль — Новые Ченцы, Ярославль — Сады, выполняемые акционерным обществом „Ярославский речной порт“ в размере 55 рублей за разовую поездку», — говорится в приказе министерства.

Правда эта стоимость действует при проезде до 11 километров. Далее за каждый километр придется доплачивать 4,67 рубля, что на 42 копейки больше, чем в 2024 году.

Также изменится стоимость парома в Тутаеве. Теперь она будет составлять 55 рублей, вместо 50 рублей.

Помимо этого подорожает проезд на речном транспорте на маршруте Переборы — Юршино с 34 до 37 рублей. На маршрутах Ярославль — Брейтово и Рыбинск — Колхозник — с 4,25 до 4,67 за пассажиро-километр.

К слову, в декабре 2024 года министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что между Ярославлем и Астраханью запустят скоростное движение по Волге. Подробнее о проекте читайте в этом материале.

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Комментарии
17
Гость
9 часов
Увидеть бы заголовок о том, что что-то дешевеет.
Гость
8 часов
Стабильность по-путиски. Вечное непрерывное удорожание всего, кроме человеческого труда.
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