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Весна Обмеление Волги Из-за обмеления Волги в Ярославской области запуск речной навигации пройдет с особыми условиями

Из-за обмеления Волги в Ярославской области запуск речной навигации пройдет с особыми условиями

Публикуем объяснение от Министерства дорожного хозяйства и транспорта

866
3 комментария
Названа дата начала речной навигации в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНазвана дата начала речной навигации в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Названа дата начала речной навигации в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области названы сроки запуска речной навигации. На фоне обмеления Волги водный транспорт начнет курсировать с особыми условиями.

«Открытие водной навигации запланировано на 1 мая. Учитывая низкий уровень воды в реке Волге, сейчас по ряду остановок прорабатываются временные технические решения для обеспечения возможности подхода речных судов к берегу», — сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта по Ярославской области.

На данный момент на Волге уже начала работу речная переправа в Тутаеве. Пассажирский теплоход «Москва-114» курсирует с 24 марта.

В этом году в регионе зафиксировано маловодье. Как объяснял научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, уровень воды в Волге снизился на фоне малоснежной зимы.

Напомним, в марте в регионе вводился оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС также предупреждали, что у нескольких населенных пунктов могут возникнуть проблемы с водоснабжением. По данным «РусГидро», 28 марта в Угличе остановили гидроэлектростанцию для накопления воды. Все подробности об экологической проблеме мы собираем в специальном сюжете.

Отметим, что в этом сезоне в Ярославской области повысят тарифы на речной транспорт.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Обмеление Волги Речная навигация Теплоход Уровень воды Волга
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Комментарии
3
Гость
1 час
Навигация не запускается, а открывается. Транспорт курсирует не с особыми условиями, а в особых условиях.
Гость
4 минуты
Ничего хорошего за последние лет 15 не происходит.
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