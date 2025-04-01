Из-за обмеления Волги в Ярославской области запуск речной навигации пройдет с особыми условиями

Названа дата начала речной навигации в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области названы сроки запуска речной навигации. На фоне обмеления Волги водный транспорт начнет курсировать с особыми условиями.

«Открытие водной навигации запланировано на 1 мая. Учитывая низкий уровень воды в реке Волге, сейчас по ряду остановок прорабатываются временные технические решения для обеспечения возможности подхода речных судов к берегу», — сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта по Ярославской области.

На данный момент на Волге уже начала работу речная переправа в Тутаеве. Пассажирский теплоход «Москва-114» курсирует с 24 марта.

В этом году в регионе зафиксировано маловодье. Как объяснял научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, уровень воды в Волге снизился на фоне малоснежной зимы.

Напомним, в марте в регионе вводился оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС также предупреждали, что у нескольких населенных пунктов могут возникнуть проблемы с водоснабжением. По данным «РусГидро», 28 марта в Угличе остановили гидроэлектростанцию для накопления воды. Все подробности об экологической проблеме мы собираем в специальном сюжете.