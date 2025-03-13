Из Ярославля в столицы могут пустить двухэтажные поезда Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Из Ярославля могут пустить двухэтажные поезда в Москву и Санкт-Петербург Об этом на пресс-конференции 13 марта сообщил Губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Два поезда в сутки до Санкт-Петербурга — это очень мало. Наша задача, чтобы в этом направлении увеличили количество подвижного состава. Обсуждаем запуск двухэтажных поездов. Это все находится в проработке», — пояснил глава региона.

С московским направлением дела обстоят сложнее.

«На Москву у РЖД пропускная способность уже предельная, невозможно больше пустить поездов, увеличить количество вагонов. Этот вопрос решится, когда будет построена ВСМ „Москва-Санкт Петербург“. Она решит вопрос и по Ярославской области. Потому что, когда пустили „Сапсаны“, всё грузовое движение передвинули на нашу ветку. Поэтому у нас серьезные ограничения по дополнительным пропускам пассажирских поездов. Когда будет ВСМ, то грузовое движение частично вернется туда. И мы здесь получим очень много возможностей, чтобы пустить пассажирские поезда. Время в пути тоже зависит от нагрузки на сеть. Если бы у нас сейчас не было столько грузового движения, то вопрос по серьезному сокращению времени до Москвы мы бы решили», — пояснил Михаил Евраев.

ВСМ — высокоскоростная железнодорожная магистраль.

Он также добавил, что сейчас Российским железным дорогам урезали инвестиционную программу, поэтому многие планы пока поставлены на «стоп».

«Надеюсь, что дело сдвинется. У нас в планах ремонт инфраструктуры. В первую очередь вокзала в Ростове Великом. От их инвестпрограммы зависит „легкое метро“ в Ярославле. Мы ждем, какие решения будут приняты», — добавил губернатор.

Напомним, развитие высокоскоростного движения — это проект РЖД. Его цель — увеличить скорость движения поездов до 400 километров в час (сейчас составы ездят со скоростью не более 200–250 километров в час, а чаще и вовсе в два-четыре раза медленнее). Ярославль в этот проект пока не попал.