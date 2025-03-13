Из Ярославля могут пустить двухэтажные поезда в Москву и Санкт-Петербург Об этом на пресс-конференции 13 марта сообщил Губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Два поезда в сутки до Санкт-Петербурга — это очень мало. Наша задача, чтобы в этом направлении увеличили количество подвижного состава. Обсуждаем запуск двухэтажных поездов. Это все находится в проработке», — пояснил глава региона.
С московским направлением дела обстоят сложнее.
«На Москву у РЖД пропускная способность уже предельная, невозможно больше пустить поездов, увеличить количество вагонов. Этот вопрос решится, когда будет построена ВСМ „Москва-Санкт Петербург“. Она решит вопрос и по Ярославской области. Потому что, когда пустили „Сапсаны“, всё грузовое движение передвинули на нашу ветку. Поэтому у нас серьезные ограничения по дополнительным пропускам пассажирских поездов. Когда будет ВСМ, то грузовое движение частично вернется туда. И мы здесь получим очень много возможностей, чтобы пустить пассажирские поезда. Время в пути тоже зависит от нагрузки на сеть. Если бы у нас сейчас не было столько грузового движения, то вопрос по серьезному сокращению времени до Москвы мы бы решили», — пояснил Михаил Евраев.
ВСМ — высокоскоростная железнодорожная магистраль.
Он также добавил, что сейчас Российским железным дорогам урезали инвестиционную программу, поэтому многие планы пока поставлены на «стоп».
«Надеюсь, что дело сдвинется. У нас в планах ремонт инфраструктуры. В первую очередь вокзала в Ростове Великом. От их инвестпрограммы зависит „легкое метро“ в Ярославле. Мы ждем, какие решения будут приняты», — добавил губернатор.
Напомним, развитие высокоскоростного движения — это проект РЖД. Его цель — увеличить скорость движения поездов до 400 километров в час (сейчас составы ездят со скоростью не более 200–250 километров в час, а чаще и вовсе в два-четыре раза медленнее). Ярославль в этот проект пока не попал.
При этом Ярославль включили в проект по запуску скоростных электричек из Москвы. О нем в 2024 году во время послания Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. А ранее его анонсировал руководитель московского дептранса Максим Ликсутов. В частности, он отмечал, что до 2030 года московские власти планируют запустить из столицы в российские города так называемое наземное метро. Интервал между поездами будет составлять 20–30 минут. Новые направления должны стать продолжением развития Московских центральных диаметров (железнодорожных линий, которые связывают Москву с городами Подмосковья).