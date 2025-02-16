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Дороги и транспорт Трамвайная концессия «Поблажек не будет»: в Ярославле ищут подростков, разрисовавших новый вагон трамвая

«Поблажек не будет»: в Ярославле ищут подростков, разрисовавших новый вагон трамвая

О ситуации рассказал губернатор Михаил Евраев

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1 комментарий
В Ярославле подростки расписали новенький вагон трамвая | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле подростки расписали новенький вагон трамвая | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле подростки расписали новенький вагон трамвая

Источник:

В ночь на 16 февраля в Ярославле трое подростков разрисовали вагон нового трамвая. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

— Трое подростков проникли на территорию трамвайного депо и испортили граффити новый трамвайный вагон. Охрана их обнаружила, но вандалы успели скрыться, — указано в сообщении главы региона. — Виновные понесут наказание по всей строгости закона. Поблажек не будет. Уверен, это мнение разделяют все ярославцы, кто радеет за порядок в родном городе.

По словам Михаила Евраева, подано заявление в полицию. Вагон приведут в порядок, и он вновь выйдет на линию.

Напомним, с 15 февраля в Ярославле выпустили на линию новый трамвай № 6к, который курсирует от кольца на улице Блюхера до моторного завода. Для горожан закупили четыре новых односекционных трамвая. Их обслуживанием занимается «Яргорэлектротранс».

Модернизация идет с 2023 года по концессионному соглашению, которое заключило областное правительство с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Все новости, связанные с работами, мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Трамвай Вандалы Общественный транспорт Граффити
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Комментарии
1
Гость
38 минут
Наказать надо так, что бы другим не повадно было, а не пожурить, как обычно!
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