«Поблажек не будет»: в Ярославле ищут подростков, разрисовавших новый вагон трамвая

В Ярославле подростки расписали новенький вагон трамвая Источник: Михаил Евраев / Telegram











В ночь на 16 февраля в Ярославле трое подростков разрисовали вагон нового трамвая. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

— Трое подростков проникли на территорию трамвайного депо и испортили граффити новый трамвайный вагон. Охрана их обнаружила, но вандалы успели скрыться, — указано в сообщении главы региона. — Виновные понесут наказание по всей строгости закона. Поблажек не будет. Уверен, это мнение разделяют все ярославцы, кто радеет за порядок в родном городе.

По словам Михаила Евраева, подано заявление в полицию. Вагон приведут в порядок, и он вновь выйдет на линию.

Напомним, с 15 февраля в Ярославле выпустили на линию новый трамвай № 6к, который курсирует от кольца на улице Блюхера до моторного завода. Для горожан закупили четыре новых односекционных трамвая. Их обслуживанием занимается «Яргорэлектротранс».