Будут штрафовать водителей: в Ярославской области потратят 3,5 млрд рублей на дорожные камеры

В Ярославле потратят большие деньги на дорожные камеры Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Ярославской области потратят 3,5 млрд рублей на дорожные камеры. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Указано, что эту сумму готовы заплатить за оказание услуг по аренде специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Заказчиком выступает ГКУ Ярославской области «Центр организации дорожного движения».

Судя по всему, речь идет о контракте на пять лет. В документах указан срок до конца 2030 года.

— Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2030-го, а в части неисполненных обязательств — до полного их исполнения. Окончание срока действия контракта не освобождает его стороны от ответственности в случае выявления фактов ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по контракту в период его действия, — говорится в документации.

С помощью камер планируют следить за нарушениями, которые могут допустить водители. Например, езда с непристегнутым ремнем безопасности, превышение скорости, остановка и стоянка в запрещенных местах и другие.

Из документов следует, что в регионе будет 283 места, где установят новые камеры. В том числе в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Гаврилов-Яме, на нескольких участках трассы М-8 в регионе, на дороге «Золотое кольцо», в Переславском, Борисоглебском, Ростовском, Некрасовском, Мышкинском, Угличском, Первомайском, Любимском, Пошехонском, Тутаевском, Рыбинском районах.

Камеры нужны трех типов: те, что будут фиксировать нарушение ПДД на линейных участках (для 149 адресов), те, что установят на перекрестках (для 100 адресов), и аппаратура, фиксирующая нарушения остановки и стоянки (для 34 адресов).