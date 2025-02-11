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Дороги и транспорт Будут штрафовать водителей: в Ярославской области потратят 3,5 млрд рублей на дорожные камеры

Будут штрафовать водителей: в Ярославской области потратят 3,5 млрд рублей на дорожные камеры

С их помощью будут фиксировать нарушения автомобилистов

2 257
70 комментариев
В Ярославле потратят большие деньги на дорожные камеры | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ Ярославле потратят большие деньги на дорожные камеры | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославле потратят большие деньги на дорожные камеры

Источник:

В Ярославской области потратят 3,5 млрд рублей на дорожные камеры. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Указано, что эту сумму готовы заплатить за оказание услуг по аренде специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Заказчиком выступает ГКУ Ярославской области «Центр организации дорожного движения».

Судя по всему, речь идет о контракте на пять лет. В документах указан срок до конца 2030 года.

— Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2030-го, а в части неисполненных обязательств — до полного их исполнения. Окончание срока действия контракта не освобождает его стороны от ответственности в случае выявления фактов ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по контракту в период его действия, — говорится в документации.

С помощью камер планируют следить за нарушениями, которые могут допустить водители. Например, езда с непристегнутым ремнем безопасности, превышение скорости, остановка и стоянка в запрещенных местах и другие.

Из документов следует, что в регионе будет 283 места, где установят новые камеры. В том числе в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Гаврилов-Яме, на нескольких участках трассы М-8 в регионе, на дороге «Золотое кольцо», в Переславском, Борисоглебском, Ростовском, Некрасовском, Мышкинском, Угличском, Первомайском, Любимском, Пошехонском, Тутаевском, Рыбинском районах.

Камеры нужны трех типов: те, что будут фиксировать нарушение ПДД на линейных участках (для 149 адресов), те, что установят на перекрестках (для 100 адресов), и аппаратура, фиксирующая нарушения остановки и стоянки (для 34 адресов).

Заявки на участие в конкурсе на заключение контракта можно подавать до 24 февраля. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее выгодную цену за услуги.

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Комментарии
70
Гость
3 часа
дороги отремонтировать денег нет, на камеры для штрафов есть,,
Гость
3 часа
Как Китайский народ укрывается от Тотальной цифровой слежки!
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